Zoptymalizuj szczotkowanie dzięki SmarTimer i BrushPacer

Dwie minuty to wszystko, czego potrzebujesz do całkowitego doczyszczenia, więc nasza funkcja SmarTimer poinformuje Cię, kiedy czas się skończy. Aby zapewnić równomierne czyszczenie całej jamy ustnej, funkcja BrushPacer dzieli sesję na segmenty, a lekka przerwa w wibracjach jest sygnałem do przejścia dalej. Pomaga to w osiągnięciu równomiernego czyszczenia za każdym razem, gdy szczotkujesz zęby.