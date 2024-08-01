Technologia Sonicare nowej generacji

Ta elektryczna szczoteczka do zębów wykorzystuje technologię Sonicare nowej generacji, która zapewnia najbardziej niezawodne i spójne szczotkowanie za każdym razem. Silnik automatycznie dostosowuje moc, dzięki czemu spadki osiągów w miejscach trudniejszych do czyszczenia są zerowe. Ciesz się delikatnym, ale skutecznym czyszczeniem zębów i dziąseł z 62 tysiącami ruchów włosia na minutę. Sonicare Fluid Action wspomaga oczyszczające działanie włosia, prowadząc płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.