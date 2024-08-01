Wyszukiwane terminy
HX7400/02
Zaawansowana pielęgnacja wrażliwych zębów i dziąseł
Dokładne czyszczenie może być nadal delikatne dla wrażliwych zębów i dziąseł dzięki 10-krotnie większemu usuwaniu płytki nazębnej*. Technologia Sonicare nowej generacji zapewnia skuteczne, a jednocześnie delikatne czyszczenie, nawet w trudno dostępnych miejscach.Zobacz wszystkie korzyści
Dostępne warianty:
Ładowana szczoteczka do zębów
Dokładne czyszczenie może być nadal delikatne dla wrażliwych zębów i dziąseł. Główka szczoteczki S2 Sensitive charakteryzuje się wyjątkową konstrukcją z długim, cienkim i bardzo miękkim włosiem, która zapewnia delikatność działania za każdym pociągnięcia szczoteczki. Dzięki ponad 3 tysiącom gęsto ułożonego włosia pomaga usunąć 10 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła manualna szczoteczka do zębów.
Ta elektryczna szczoteczka do zębów wykorzystuje technologię Sonicare nowej generacji, która zapewnia najbardziej niezawodne i spójne szczotkowanie za każdym razem. Silnik automatycznie dostosowuje moc, dzięki czemu spadki osiągów w miejscach trudniejszych do czyszczenia są zerowe. Ciesz się delikatnym, ale skutecznym czyszczeniem zębów i dziąseł z 62 tysiącami ruchów włosia na minutę. Sonicare Fluid Action wspomaga oczyszczające działanie włosia, prowadząc płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.
Ta elektryczna szczoteczka do zębów Sonicare ma pierścień świetlny u podstawy, który delikatnie informuje, czy nie przesadzasz z naciskiem. Po prostu zwolnij, gdy się zaświeci, aby chronić dziąsła.
Zwiększ skuteczność czyszczenia dzięki 6 ustawieniom szczotkowania. Niezależnie od tego, czy chcesz nieco więcej wigoru, czy też chcesz skupić się na konkretnym czyszczeniu, możesz to zrobić. Wybierz pomiędzy trybem Clean i Sensitive. Wybierz jedno z trzech ustawień intensywności.
Nasze etui podróżne umożliwia zabranie urządzenia w podróż. Jest wystarczająco wytrzymałe, aby zabezpieczyć szczoteczkę Sonicare, a jednocześnie na tyle kompaktowe, że można wsunąć je do każdej torby, dlatego jest idealne w podróży.
Zoptymalizuj sesje szczotkowania dzięki licznikom czasu czyszczenia Sonicare. Co 20 sekund BrushPacer zasugeruje wyczyszczenie nowego obszaru. Po 2 minutach SmartTimer wskaże, że sesja została zakończona.
Czy wiesz, że końcówki szczoteczki stają się mniej skuteczne po trzech miesiącach? Stomatolodzy zalecają regularną wymianę końcówki szczoteczki, dlatego szczoteczki Philips Sonicare przypomną Ci o wymianie główki szczoteczki. Śledzi ona, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby, a następnie przypomina o wymianie końcówki szczoteczki, gdy nadejdzie czas na nową.
Nawet 21 dni regularnego szczotkowania po pełnym naładowaniu. Nowy poziom wygody w codziennej rutynie szczotkowania zębów.
