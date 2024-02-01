HX7411/10
Zaawansowana pielęgnacja wrażliwych zębów i dziąseł
Dokładne czyszczenie może być nadal delikatne dla wrażliwych zębów i dziąseł dzięki 10-krotnie większemu usuwaniu płytki nazębnej*. Technologia Sonicare nowej generacji zapewnia skuteczne, a jednocześnie delikatne czyszczenie, nawet w trudno dostępnych miejscach.Zobacz wszystkie korzyści
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Dokładne czyszczenie może być nadal delikatne dla wrażliwych zębów i dziąseł. Końcówka szczoteczki S2 Sensitive charakteryzuje się wyjątkową konstrukcją z długimi, cienkimi i bardzo miękkimi włóknami, która zapewnia delikatność działania za każdym pociągnięciem szczoteczki. Ponad 3000 gęsto ułożonych włókien pomaga usunąć nawet 10 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka manualna*.
Ta elektryczna szczoteczka do zębów wykorzystuje naszą technologię Sonicare nowej generacji, zapewniając naprawdę równomierne czyszczenie całej jamy ustnej. Silnik automatycznie dostosowuje moc, dzięki czemu wydajność nie spada nawet podczas czyszczenia trudniej dostępnych miejsc. Możesz delikatnie, a jednocześnie skutecznie myć zęby i dziąsła dzięki nawet 62 tysiącom ruchów włókien. Technologia Sonicare Fluid Action wspomaga jego działanie, wprowadzając płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.
Ta elektryczna szczoteczka do zębów Sonicare ma pierścień świetlny u podstawy, który delikatnie informuje, czy nie przesadzasz z naciskiem. Po prostu zwolnij, gdy się zaświeci, aby chronić dziąsła.
Zwiększ skuteczność czyszczenia dzięki 9 ustawieniom szczotkowania. Niezależnie od tego, czy chcesz nieco więcej wigoru, czy też chcesz skupić się na konkretnym czyszczeniu, możesz to zrobić. Wybierz pomiędzy trybem Clean, Sensitive i White. Wybierz jedno z trzech ustawień intensywności.
Osiągnij swoje cele w zakresie zdrowia jamy ustnej z pomocą szczoteczki do zębów Sonicare i jej aplikacji. Używając tego zestawu możesz skorzystać z prowadzonych sesji szczotkowania, wskazówek, podpowiedzi i innych spersonalizowanych treści. Razem jesteście niepowstrzymani.
Nasze etui podróżne z wbudowanym portem ładowania umożliwia ładowanie urządzenia w podróży. Jest wystarczająco mocne, aby zapewnić bezpieczeństwo szczoteczki Sonicare, a jednocześnie wystarczająco kompaktowe, aby zmieścić się w każdej torbie, dzięki czemu jest idealnym towarzyszem podróży.
Osiągnij najlepszy czas sesji dzięki licznikom czasu czyszczenia Sonicare. Co 20 sekund BrushPacer wyświetli monit o wyszczotkowanie nowego obszaru. Po 2 minutach SmartTimer zasygnalizuje zakończenie sesji.
Czy wiesz, że końcówki szczoteczki stają się mniej skuteczne po trzech miesiącach? Stomatolodzy zalecają regularną wymianę końcówki szczoteczki, dlatego szczoteczki Philips Sonicare przypomną Ci o wymianie główki szczoteczki. Śledzi ona, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby, a następnie przypomina o wymianie końcówki szczoteczki, gdy nadejdzie czas na nową.
Nawet 21 dni regularnego szczotkowania po pełnym naładowaniu zapewnia nowy poziom wygody w codziennej rutynie.
