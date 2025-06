Nawet 7 razy zdrowsze dziąsła**

Wspieraj zdrowie dziąseł dzięki specjalnie opracowanej główce szczoteczki G3. Układ włosia umożliwia jednoczesne szczotkowanie linii dziąseł, nawet kiedy skupiasz się na zębach. Rezultat to do 7 razy zdrowsze dziąsła w dwa tygodnie**. Elastyczna konstrukcja pomaga również usunąć do 10 razy więcej płytki nazębnej niż ręczna szczoteczka do zębów*.