Wyszukiwane terminy

0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

    • Zaawansowana pielęgnacja dla zdrowszych dziąseł*** Zaawansowana pielęgnacja dla zdrowszych dziąseł*** Zaawansowana pielęgnacja dla zdrowszych dziąseł***

      Philips Sonicare Series 7100 Ładowana szczoteczka do zębów

      HX7429/02

      Ogólna ocena / 5
      • ocena oceny ocen Oceny

      Zaawansowana pielęgnacja dla zdrowszych dziąseł***

      Wspieraj zdrowie dziąseł za każdym razem, gdy szczotkujesz zęby. Nasza technologia Sonicare nowej generacji zapewnia silne, ale delikatne czyszczenie, nawet w trudno dostępnych miejscach, do 7 razy zdrowsze dziąsła** i do 10 razy więcej usuwania płytki nazębnej*.

      Zobacz wszystkie korzyści

      Podobne produkty

      Zobacz wszystkie produkty Seria 7000

      Wybierz zestaw i zaoszczędź Wybierz zestaw i otrzymaj 1 produkt za darmo

      Wszystkie produkty, jakich potrzebujesz w jednym zakupie

      Cena zestawu

      Pomiń

      Wybierz jedną z poniższych opcji: Wybierz jeden z poniższych produktów:

      Dodaj akcesoria

      Zobacz wszystko
      Ten produkt
      Series 7100
      - {discount-value}

      Series 7100

      Ładowana szczoteczka do zębów

      łącznie

      recurring payment

      Zaawansowana pielęgnacja dla zdrowszych dziąseł***

      Delikatnie usuwa 10 razy więcej płytki nazębnej*

      • 10 razy lepsze usuwanie płytki nazębnej*
      • Nawet 7 razy zdrowsze dziąsła**
      • Technologia Sonicare nowej generacji
      • Wizualny czujnik nacisku
      • 4 tryby czyszczenia, 3 poziomy intensywności
      Nawet 7 razy zdrowsze dziąsła**

      Nawet 7 razy zdrowsze dziąsła**

      Wspieraj zdrowie dziąseł dzięki specjalnie opracowanej główce szczoteczki G3. Układ włosia umożliwia jednoczesne szczotkowanie linii dziąseł, nawet kiedy skupiasz się na zębach. Rezultat to do 7 razy zdrowsze dziąsła w dwa tygodnie**. Elastyczna konstrukcja pomaga również usunąć do 10 razy więcej płytki nazębnej niż ręczna szczoteczka do zębów*.

      Technologia Sonicare nowej generacji

      Technologia Sonicare nowej generacji

      Ta elektryczna szczoteczka do zębów wykorzystuje technologię Sonicare nowej generacji, która zapewnia najbardziej niezawodne i spójne szczotkowanie za każdym razem. Silnik automatycznie dostosowuje moc, dzięki czemu spadki osiągów w miejscach trudniejszych do czyszczenia są zerowe. Ciesz się delikatnym, ale skutecznym czyszczeniem zębów i dziąseł z 62 tysiącami ruchów włosia na minutę. Sonicare Fluid Action wspomaga oczyszczające działanie włosia, prowadząc płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.

      Czujnik ciśnienia pomaga chronić dziąsła

      Czujnik ciśnienia pomaga chronić dziąsła

      Ta elektryczna szczoteczka do zębów Sonicare ma pierścień świetlny u podstawy, który delikatnie informuje, czy nie przesadzasz z naciskiem. Po prostu zwolnij, gdy się zaświeci, aby chronić dziąsła.

      Wybierz idealny sposób czyszczenia

      Wybierz idealny sposób czyszczenia

      Zwiększ skuteczność czyszczenia dzięki 12 ustawieniom szczotkowania. Niezależnie od tego, czy chcesz trochę więcej dynamiki, czy skupienia się na konkretnym obszarze, możesz właśnie tak ustawić szczoteczkę. Wybierz tryb Clean, Sensitive, Gum Health lub White oraz jeden z trzech trybów intensywności.

      Dane na temat szczotkowania w zasięgu ręki

      Dane na temat szczotkowania w zasięgu ręki

      Osiągnij swoje cele w zakresie zdrowia jamy ustnej z pomocą szczoteczki do zębów Sonicare i jej aplikacji. Używając tego zestawu możesz skorzystać z prowadzonych sesji szczotkowania, wskazówek, podpowiedzi i innych spersonalizowanych treści. Razem jesteście niepowstrzymani.

      Noś ze sobą urządzenie i ładuj je w dowolnym miejscu

      Noś ze sobą urządzenie i ładuj je w dowolnym miejscu

      Nasze etui podróżne z wbudowanym portem ładowania umożliwia ładowanie urządzenia w podróży. Jest wystarczająco mocne, aby zapewnić bezpieczeństwo szczoteczki Sonicare, a jednocześnie wystarczająco kompaktowe, aby zmieścić się w każdej torbie, dzięki czemu jest idealnym towarzyszem podróży.

      Prowadzone sesje szczotkowania

      Prowadzone sesje szczotkowania

      Zoptymalizuj sesje szczotkowania dzięki licznikom czasu czyszczenia Sonicare. Co 20 sekund BrushPacer zasugeruje wyczyszczenie nowego obszaru. Po 2 minutach SmartTimer wskaże, że sesja została zakończona.

      Przypomnienie o wymianie główki szczoteczki pozwala zachować najlepsze efekty szczotkowania

      Przypomnienie o wymianie główki szczoteczki pozwala zachować najlepsze efekty szczotkowania

      Czy wiesz, że końcówki szczoteczki stają się mniej skuteczne po trzech miesiącach? Stomatolodzy zalecają regularną wymianę końcówki szczoteczki, dlatego szczoteczki Philips Sonicare przypomną Ci o wymianie główki szczoteczki. Śledzi ona, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby, a następnie przypomina o wymianie końcówki szczoteczki, gdy nadejdzie czas na nową.

      21 dni regularnego szczotkowania

      21 dni regularnego szczotkowania

      Nawet 21 dni regularnego szczotkowania po pełnym naładowaniu. Nowy poziom wygody w codziennej rutynie szczotkowania zębów.

      Specyfikacja techniczna

      • Poziomy intensywności

        Wysoki
        Aby poprawić skuteczność czyszczenia
        Średni
        Do codziennego czyszczenia
        Niski
        Do wrażliwych zębów i dziąseł

      • Aktualizacja produktu

        Okres pomocy technicznej
        Firma Philips będzie dostarczać niezbędne aktualizacje zabezpieczeń do 31 grudnia 2026 roku.

      • Moc

        Napięcie
        100–240 V

      • Dane techniczne

        Czas pracy baterii
        21 dni
        Akumulator
        Akumulator (wielokrotne ładowanie)
        Zużycie energii
        Tryb gotowości bez wyświetlacza <0,5 W
        Rodzaj baterii/akumulatora
        Litowo-jonowy

      • Stylistyka i wykończenie

        Kolor
        Biało-czarna

      • Serwis

        Gwarancja
        Dwuletnia ograniczona gwarancja

      • Zgodność

        Zgodność z systemem Android
        Telefony z systemem Android z Bluetooth w wersji 4.0 lub nowszej
        Bezprzewodowa technologia Bluetooth
        Bezprzewodowe połączenie z aplikacją Sonicare
        Zgodność z systemem iOS
        Telefony iPhone z Bluetooth w wersji 4.0 lub nowszej

      • Łatwość użytkowania

        Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips Sonicare
        Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób
        Wskaźnik akumulatora
        Podświetlana ikona informuje o stanie naładowania akumulatora
        Rączka
        Wąska, ergonomiczna konstrukcja
        Etui podróżne
        Etui podróżne do ładowania
        Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.)
        BrushPacer i SmartTimer

      • Elementy zestawu

        Rączka
        2 ładowana szczoteczka do zębów 7100
        Główka szczoteczki
        • 1 G3 Premium Gum Care
        • 1 S2 Sensitive
        Ładowarka
        2 ładowarka USB-A
        Etui podróżne do ładowania
        2 etui podróżne do ładowania

      • Skuteczność czyszczenia

        Usuwanie płytki nazębnej
        Do 10x skuteczniejsza*
        Gum Health
        Nawet 7 razy zdrowsze dziąsła**
        Szybkość
        62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

      • Tryby

        Clean
        Precyzyjne czyszczenie na co dzień
        Biały
        Usuwanie przebarwień
        Delikatne czyszczenie
        Do wrażliwych zębów i dziąseł
        Gum Health
        Delikatny masaż dziąseł

      • Technologia Smart Sensor

        Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła
        • Pierścień świetlny świeci na fioletowo
        • Wibracje i pulsujący dźwięk
        Przypomnienie o wymianie końcówki
        Przypomnienie BrushSync informuje, kiedy należy wymienić końcówkę szczoteczki

      • Aplikacja Sonicare

        Raporty śledzenia i postępu
        Monitoruje wzorce szczotkowania z czasem, pomagając utrzymać dobrą higienę jamy ustnej.

      Badge-D2C

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
      Clippin

      Znajdź części zamienne i akcesoria

      Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

      Akcesoria

      Sugerowane produkty

      Ostatnio wyświetlone produkty

      Opinie

      Oceń ten produkt jako pierwszy

      • w trudno dostępnych miejscach w porównaniu ze zwykłą szczoteczką do zębów w ciągu 2 tygodni
      • *w trybie Gum Health w porównaniu ze zwykłą szczoteczką manualną w ciągu 2 tygodni
      • **w porównaniu ze zwykłą szczoteczką

      Te artykuły mogą Cię zainteresować:

      O nas

      Sklep online — Pomoc
      Regulamin sklepu (Pielęgnacja ciała, pielęgnacja matki i dziecka)
      Status zamówienia
      Kontakt
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.

      Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

      Rozumiem

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.