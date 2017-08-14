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  • Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.
  • Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.
  • Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.
  • Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.
  • Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.
  • Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.
  • Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.
  • Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.
  • Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.
  • Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.
  • Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.
  • Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.
  • Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.
  • Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.
  • Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.
  • Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.
  • Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.
  • Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.
  • Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.
  • Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.
  • Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.
  • Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.
  • Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.

Produkcja zakończona

Philips Sonicare AirFlossŁadowany irygator

HX8221/02

4.3
| (104) Opinie | 80% poleca ten produkt
Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.
Urządzenie AirFloss to łatwy sposób na rozpoczęcie czyszczenia przestrzeni między zębami dla osób, które nie używają systematycznie nici dentystycznych. Urządzenia AirFloss można używać z płynem do płukania jamy ustnej lub wodą. Jest ono wyposażone w wyjątkową technologię wykorzystującą powietrze i mikrokropelki, która pomaga usunąć płytkę nazębną w trudno dostępnych miejscach.
Poznaj wszystkie korzyści

Usuwanie płytki nazębnej tam, gdzie szczoteczka nie dociera

Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.

  • 1 końcówka w zestawie

Skuteczna technologia czyszcząca — wystarczy dotknąć

Skuteczna technologia czyszcząca — wystarczy dotknąć

Urządzenie AirFloss jest wyposażone w wyjątkową technologię wykorzystującą powietrze i mikrokropelki. Urządzenie czyści przestrzenie między zębami, emitując strumień powietrza pod ciśnieniem wraz z wodą lub płynem do płukania jamy ustnej. Wystarczy dotknąć przycisku aktywacyjnego — to proste jak kliknięcie myszką.

Czyszczenie całej jamy ustnej w 30 sekund

Czyszczenie całej jamy ustnej w 30 sekund

Urządzenie AirFloss pozwala wyczyścić całą jamę ustną w zaledwie 30 sekund. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby uruchomić raz irygator, a następnie przejść dalej i powtórzyć proces. Aby skorzystać z nowej funkcji automatycznego strumienia, przytrzymaj przycisk i przesuń końcówkę z naprowadzaniem od jednej przestrzeni do drugiej. Urządzenie będzie automatycznie uruchamiać funkcję irygacji co sekundę.

Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie

Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie

Badania dowiodły, że urządzenie Sonicare AirFloss poprawia zdrowie dziąseł już w 2 tygodnie.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

104

Opinie

80%

poleca ten produkt

14/08/2017

Polska

Polska

swietny

irygator swietny w utrzymaniu czystosci miedzy zebami .

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8221/02 Ładowany irygator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8221/02 Ładowany irygator

27/01/2017

Polska

Polska

Polecam airfloss do

Świetny, bezprzewodowy irygator do zębów. Rewelacyjna alternatywa dla tych co nie lubią, nie mają czasu lub po prostu nie chcą używać nici denstystycznych. Genialnie czyści przestrzenie miedzyzebowe. Już nie mam problemów z pozbyciem się np pestki od truskawki, która utknęła mi między zębami. Polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8241/02 Ładowany irygator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8241/02 Ładowany irygator

27/01/2017

Polska

Polska

Polecam airfloss do

Świetny, bezprzewodowy irygator do zębów. Rewelacyjna alternatywa dla tych co nie lubią, nie mają czasu lub po prostu nie chcą używać nici denstystycznych. Genialnie czyści przestrzenie miedzyzebowe. Już nie mam problemów z pozbyciem się np pestki od truskawki, która utknęła mi między zębami. Polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8241/02 Ładowany irygator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8241/02 Ładowany irygator

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. w porównaniu do mycia zębów tylko szczoteczką manualną