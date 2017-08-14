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Produkcja zakończona
1 końcówka w zestawie
Urządzenie AirFloss jest wyposażone w wyjątkową technologię wykorzystującą powietrze i mikrokropelki. Urządzenie czyści przestrzenie między zębami, emitując strumień powietrza pod ciśnieniem wraz z wodą lub płynem do płukania jamy ustnej. Wystarczy dotknąć przycisku aktywacyjnego — to proste jak kliknięcie myszką.
Urządzenie AirFloss pozwala wyczyścić całą jamę ustną w zaledwie 30 sekund. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby uruchomić raz irygator, a następnie przejść dalej i powtórzyć proces. Aby skorzystać z nowej funkcji automatycznego strumienia, przytrzymaj przycisk i przesuń końcówkę z naprowadzaniem od jednej przestrzeni do drugiej. Urządzenie będzie automatycznie uruchamiać funkcję irygacji co sekundę.
Badania dowiodły, że urządzenie Sonicare AirFloss poprawia zdrowie dziąseł już w 2 tygodnie.
4.3
z 5
104
Opinie
80%
poleca ten produkt
Ivonn70
14/08/2017
Polska
swietny
irygator swietny w utrzymaniu czystosci miedzy zebami .
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8221/02 Ładowany irygator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8221/02 Ładowany irygator
aredzimska
27/01/2017
Polska
Polecam airfloss do
Świetny, bezprzewodowy irygator do zębów. Rewelacyjna alternatywa dla tych co nie lubią, nie mają czasu lub po prostu nie chcą używać nici denstystycznych. Genialnie czyści przestrzenie miedzyzebowe. Już nie mam problemów z pozbyciem się np pestki od truskawki, która utknęła mi między zębami. Polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8241/02 Ładowany irygator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8241/02 Ładowany irygator
Fransita
27/01/2017
Polska
Polecam airfloss do
Świetny, bezprzewodowy irygator do zębów. Rewelacyjna alternatywa dla tych co nie lubią, nie mają czasu lub po prostu nie chcą używać nici denstystycznych. Genialnie czyści przestrzenie miedzyzebowe. Już nie mam problemów z pozbyciem się np pestki od truskawki, która utknęła mi między zębami. Polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8241/02 Ładowany irygator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8241/02 Ładowany irygator
w porównaniu do mycia zębów tylko szczoteczką manualną