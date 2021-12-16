5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Philips Sonicare AirFloss Ładowany irygator
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
HX8221/02
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
Wszystko (8)
Gdzie można kupić urządzenie Philips Sonicare AirFloss i akcesoria?
Czy mogę używać z urządzeniem AirFloss płynów do płukania ust innych producentów?
Czy akumulator urządzenia Philips Sonicare AirFloss jest wymienny?
Co oznaczają wskaźniki na urządzeniu Philips Sonicare AirFloss?
W jaki sposób mogę zidentyfikować model urządzenia Philips Sonicare AirFloss?
AirFlossPokrywka zbiornika urządzenia AirFloss
Philips SonicarePlastikowe etui podróżne
Philips SonicarePodstawa ładująca
Urządzenie Philips Sonicare AirFloss przecieka
Urządzenia Philips Sonicare AirFloss wymaga częstego ładowania
Dysza urządzenia AirFloss psuje się lub nie schodzi
Drzwiczki zbiornika urządzenia Philips Sonicare AirFloss wypadły
Stacja Philips Sonicare do napełniania i ładowania nie napełnia urządzenia AirFloss całkowicie