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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
2 poziomy intensywności
6 regulowanych ustawień
1 główka szczoteczki
Dzięki szczoteczce HealthyWhite+ otrzymujesz pełny zestaw funkcji. 3 ustawienia intensywności i 2 tryby zaspokoją wszystkie potrzeby w zakresie szczotkowania i wybielania. Tryb czyszczenia zapewnia wyjątkową czystość w 2 minuty, tryb White usuwa przebarwienia, sprawiając, że zęby staną się bielsze nawet o 2 odcienie w ciągu 2 tygodni.
Gęsto ułożone włosie wysokiej jakości usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka.
Dzięki optymalnemu czyszczeniu szczoteczką HealthyWhite+ dziąsła będą zdrowsze już po 2 tygodniach. Usuwając do 7x więcej płytki nazębnej niż w przypadku zwykłej szczoteczki, uzyskasz najzdrowszy uśmiech.
4.9
z 5
42
Opinie
100%
poleca ten produkt
Krzysztof.krk7
11/12/2019
Polska
Wspaniała szczoteczka soniczna
Najlepsza szczoteczka jaką miałem kiedykolwiek. Odkąd używam tej szczoteczki zęby są w idealnym stanie, białe i czyste. Moja dentystka po roku używania tej szczoteczki powiedziała, że tym razem nie muszę robić scalingu(usuwania kamienia nazębnego, którego usuwałem co rok) zęby czyste między przegrodami, a w połączeniu w Irygatorem Philips efekt jest wspaniały :) Polecam!
Zalety
Czyste zęby z każdej strony. Świeży oddech.
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite+ HX8923/34 Szczoteczka soniczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite+ HX8923/34 Szczoteczka soniczna
Domel13
03/12/2019
Polska
Polecam produkt
Jedna z lepszych sonicznych szczoteczek na rynku. Dokładnie myje zęby i przestrzenie międzyzębowe. Przebarwienia po dłuższym użytkowaniu zniknęły. Polecam
Zalety
Moc
Wady
Drogie wkłady wymienne
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite+ HX8923/34 Szczoteczka soniczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite+ HX8923/34 Szczoteczka soniczna
Dominikaa24
02/02/2019
Polska
Idealny codzienny kompan
Od ponad miesiąca używam szczoteczki, od pierwszego dnia jest zauważalna różnica, wcześniej zwykłą szczoteczką czułam jakbym niedokładnie myła zęby, natomiast tą szczoteczką jest wszystko idealnie, mam także problem z kamieniem i odsłoniętymi szyjkami zębowymi, od momentu kiedy zaczęłam używać nie zauważyłam aby osadzał się kamień i przestały mnie boleć zęby aczkolwiek wraz ze zmianą szczoteczki zaczęłam używać specjalnej pasy. Każde mycie sprawia mi wielka radość, świetny jest czas który jest odmierzany co pozwala na dokładne, dłuższe mycie:) Ps. Od momentu zakupu do pierwszego ładowania minęły 4 tygodnie, a uzytkowalam codziennie :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite+ HX8923/34 Szczoteczka soniczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite+ HX8923/34 Szczoteczka soniczna
Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka
w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie (w programie czyszczenia)