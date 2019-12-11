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  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
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  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*

Produkcja zakończona

Philips Sonicare HealthyWhite+Szczoteczka soniczna

HX8911/02

4.9
| (42) Opinie | 100% poleca ten produkt
Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
Bezpiecznie dbaj o swój uśmiech każdego dnia, nie rezygnując z ulubionych dań i napojów powodujących przebarwienia! Udowodniono, że ładowana szczoteczka wybielająca Philips Sonicare usuwa do 100% więcej przebarwień, zapewniając efekt bielszych zębów po zaledwie tygodniu użytkowania*.
Poznaj wszystkie korzyści

* niż szczoteczka manualna

Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*

  • 2 poziomy intensywności

  • 6 regulowanych ustawień

  • 1 główka szczoteczki

Do wyboru są 2 programy i 3 ustawienia intensywności

Do wyboru są 2 programy i 3 ustawienia intensywności

Dzięki szczoteczce HealthyWhite+ otrzymujesz pełny zestaw funkcji. 3 ustawienia intensywności i 2 tryby zaspokoją wszystkie potrzeby w zakresie szczotkowania i wybielania. Tryb czyszczenia zapewnia wyjątkową czystość w 2 minuty, tryb White usuwa przebarwienia, sprawiając, że zęby staną się bielsze nawet o 2 odcienie w ciągu 2 tygodni.

Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka do zębów

Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka do zębów

Gęsto ułożone włosie wysokiej jakości usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka.

Poprawia zdrowie dziąseł zaledwie w 2 tygodnie

Poprawia zdrowie dziąseł zaledwie w 2 tygodnie

Dzięki optymalnemu czyszczeniu szczoteczką HealthyWhite+ dziąsła będą zdrowsze już po 2 tygodniach. Usuwając do 7x więcej płytki nazębnej niż w przypadku zwykłej szczoteczki, uzyskasz najzdrowszy uśmiech.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

42

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

11/12/2019

Polska

Polska

Wspaniała szczoteczka soniczna

Najlepsza szczoteczka jaką miałem kiedykolwiek. Odkąd używam tej szczoteczki zęby są w idealnym stanie, białe i czyste. Moja dentystka po roku używania tej szczoteczki powiedziała, że tym razem nie muszę robić scalingu(usuwania kamienia nazębnego, którego usuwałem co rok) zęby czyste między przegrodami, a w połączeniu w Irygatorem Philips efekt jest wspaniały :) Polecam!

Zalety

Czyste zęby z każdej strony. Świeży oddech.

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite+ HX8923/34 Szczoteczka soniczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite+ HX8923/34 Szczoteczka soniczna

03/12/2019

Polska

Polska

Polecam produkt

Jedna z lepszych sonicznych szczoteczek na rynku. Dokładnie myje zęby i przestrzenie międzyzębowe. Przebarwienia po dłuższym użytkowaniu zniknęły. Polecam

Zalety

Moc

Wady

Drogie wkłady wymienne

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite+ HX8923/34 Szczoteczka soniczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite+ HX8923/34 Szczoteczka soniczna

02/02/2019

Polska

Polska

Idealny codzienny kompan

Od ponad miesiąca używam szczoteczki, od pierwszego dnia jest zauważalna różnica, wcześniej zwykłą szczoteczką czułam jakbym niedokładnie myła zęby, natomiast tą szczoteczką jest wszystko idealnie, mam także problem z kamieniem i odsłoniętymi szyjkami zębowymi, od momentu kiedy zaczęłam używać nie zauważyłam aby osadzał się kamień i przestały mnie boleć zęby aczkolwiek wraz ze zmianą szczoteczki zaczęłam używać specjalnej pasy. Każde mycie sprawia mi wielka radość, świetny jest czas który jest odmierzany co pozwala na dokładne, dłuższe mycie:) Ps. Od momentu zakupu do pierwszego ładowania minęły 4 tygodnie, a uzytkowalam codziennie :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite+ HX8923/34 Szczoteczka soniczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite+ HX8923/34 Szczoteczka soniczna

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Przypisy

  1. Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

  2. w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie (w programie czyszczenia)