5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Philips Sonicare HealthyWhite+ Szczoteczka soniczna
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
HX8911/02
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
Instrukcja obsługi
Wszystko (12)
Czy mogę ładować szczoteczkę za pomocą ładowarki Sonicare AirFloss?
Jak działa funkcja szczotkowania według wskazówek w aplikacji Sonicare?
W jakich krajach jest dostępna aplikacja Sonicare?
Dlaczego między główką szczoteczki a rączką jest przerwa?
Jak długo powinien działać akumulator szczoteczki do zębów Sonicare?
Philips SonicarePlastikowe etui podróżne
Philips SonicarePodstawa ładująca
Nie mogę połączyć szczoteczki z aplikacją Sonicare.
Główka szczoteczki zsuwa się ze szczoteczki Sonicare
Szczoteczka do zębów Sonicare wyłącza się samoczynnie
Szczoteczka do zębów Sonicare nie wibruje
Szczoteczka do zębów Sonicare nie ładuje się