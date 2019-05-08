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  • Głębsze oczyszczanie, zdrowsze dziąsła i bielsze zęby
  • Głębsze oczyszczanie, zdrowsze dziąsła i bielsze zęby
  • Głębsze oczyszczanie, zdrowsze dziąsła i bielsze zęby
  • Głębsze oczyszczanie, zdrowsze dziąsła i bielsze zęby
  • Głębsze oczyszczanie, zdrowsze dziąsła i bielsze zęby
  • Głębsze oczyszczanie, zdrowsze dziąsła i bielsze zęby
  • Głębsze oczyszczanie, zdrowsze dziąsła i bielsze zęby
  • Głębsze oczyszczanie, zdrowsze dziąsła i bielsze zęby

Produkcja zakończona

Philips SonicareZestaw standardowych główek szczoteczki

HX9073/33

4.8
| (74) Opinie | 99% poleca ten produkt
Głębsze oczyszczanie, zdrowsze dziąsła i bielsze zęby
Główka szczoteczki C3 Premium Plaque Defence zapewnia 10-krotnie większą skuteczność usuwania płytki nazębnej* dla lepszych wyników czyszczenia. Rozwiązanie G3 Premium Gum Care zapewnia 7-krotnie zdrowsze dziąsła już w 2 tygodnie***, a wariant W Premium White usuwa o 100% więcej przebarwień już w 3 dni*.
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Kompleksowa pielęgnacja zębów i dziąseł

Głębsze oczyszczanie, zdrowsze dziąsła i bielsze zęby

  • 3 sztuki w opakowaniu

  • Rozmiar standardowy

  • Jedno przyciśniecie

  • Funkcja Brush Sync

Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka do zębów

Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka do zębów

Dzięki elastycznej konstrukcji usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc*, pozwalając na naprawdę głębokie czyszczenie przestrzeni międzyzębowych oraz wzdłuż linii dziąseł.

Nawet 7 razy zdrowsze dziąsła już w 2 tygodnie***

Nawet 7 razy zdrowsze dziąsła już w 2 tygodnie***

Z główką Philips Sonicare Premium Gum Care nawet najgłębsze czyszczenie jest delikatne. Gdy szczoteczka porusza się wzdłuż linii dziąseł, elastyczne brzegi i włosia główki Philips Sonicare Premium Gum Care amortyzują nadmierny nacisk podczas szczotkowania i chronią dziąsła nawet wtedy, gdy zbyt mocno szczotkujesz. Włosie skutecznie usuwa płytkę nazębną i bakterie wzdłuż linii dziąseł, poprawiając stan zdrowia jamy ustnej. Wyprofilowana konstrukcja główki zapewnia maksymalny kontakt włosia z zębami.

Usuwa do 100% więcej powierzchniowych przebarwień już w 3 dni*

Usuwa do 100% więcej powierzchniowych przebarwień już w 3 dni*

Gęste włosie na środku główki szczoteczki Philips Sonicare Premium White usuwa płytkę nazębną i spowodowane przez jedzenie i napoje powierzchniowe przebarwienia z zębów. Elastyczne elementy boczne dopasowują się do kształtu zębów i dziąseł, aby zapewnić dokładniejsze czyszczenie i jaśniejszy uśmiech zaledwie w ciągu 3 dni.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

74

Opinie

99%

poleca ten produkt

2
1

08/05/2019

Polska

Polska

godna polecenia

bardzo dobrze myje zęby nie kaleczy dziąseł i nie zdziera szkliwa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki

09/02/2018

Polska

Polska

ten produkt jak dla mnie nie ma żadnych wad

Polecam, na chwilę obecną nie mogę zaznaczyć żadnych wad użytkowania Philips Sonicare C3 Premium Plaque Control - HX9073/07

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki

26/04/2021

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Nejúčinnější - vřele doporučuji.

Jako zastánce čištění zubů elektrickým kartáčkem (protože ručně to málo kdo umí...) jsem nadšena z prémiových násadek. Dokonalý výsledek, příjemný zážitek!

Zalety

Účinnost, dokonalost.

Wady

Vyšší cena.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku

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Przypisy

  1. Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

  2. W porównaniu z główką DiamondClean

  3. W programie ochrony dziąseł w porównaniu ze zwykłą szczoteczką; mierzone przez GBI.

  4. Program parowania BrushSync™ jest zgodny tylko z rączkami szczoteczek Philips Sonicare obsługującymi tę funkcję.