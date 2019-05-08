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Produkcja zakończona
HX680U
HX6800/63
HX680A
HX6807/35
HX684J
HX6856/29
HX680U
HX6800/44
HX6838
HX6830/35
HX680U
HX6800/28
HX683J
HX6836/24
HX684B
HX6850/47
HX685E
HX6871/47
HX680J
HX6800/35
3 sztuki w opakowaniu
Rozmiar standardowy
Jedno przyciśniecie
Funkcja Brush Sync
Dzięki elastycznej konstrukcji usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc*, pozwalając na naprawdę głębokie czyszczenie przestrzeni międzyzębowych oraz wzdłuż linii dziąseł.
Z główką Philips Sonicare Premium Gum Care nawet najgłębsze czyszczenie jest delikatne. Gdy szczoteczka porusza się wzdłuż linii dziąseł, elastyczne brzegi i włosia główki Philips Sonicare Premium Gum Care amortyzują nadmierny nacisk podczas szczotkowania i chronią dziąsła nawet wtedy, gdy zbyt mocno szczotkujesz. Włosie skutecznie usuwa płytkę nazębną i bakterie wzdłuż linii dziąseł, poprawiając stan zdrowia jamy ustnej. Wyprofilowana konstrukcja główki zapewnia maksymalny kontakt włosia z zębami.
Gęste włosie na środku główki szczoteczki Philips Sonicare Premium White usuwa płytkę nazębną i spowodowane przez jedzenie i napoje powierzchniowe przebarwienia z zębów. Elastyczne elementy boczne dopasowują się do kształtu zębów i dziąseł, aby zapewnić dokładniejsze czyszczenie i jaśniejszy uśmiech zaledwie w ciągu 3 dni.
4.8
z 5
74
Opinie
99%
poleca ten produkt
huterski
08/05/2019
Polska
godna polecenia
bardzo dobrze myje zęby nie kaleczy dziąseł i nie zdziera szkliwa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki
wiolik13
09/02/2018
Polska
ten produkt jak dla mnie nie ma żadnych wad
Polecam, na chwilę obecną nie mogę zaznaczyć żadnych wad użytkowania Philips Sonicare C3 Premium Plaque Control - HX9073/07
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki
Magg73
26/04/2021
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Nejúčinnější - vřele doporučuji.
Jako zastánce čištění zubů elektrickým kartáčkem (protože ručně to málo kdo umí...) jsem nadšena z prémiových násadek. Dokonalý výsledek, příjemný zážitek!
Zalety
Účinnost, dokonalost.
Wady
Vyšší cena.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku
Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka
W porównaniu z główką DiamondClean
W programie ochrony dziąseł w porównaniu ze zwykłą szczoteczką; mierzone przez GBI.
Program parowania BrushSync™ jest zgodny tylko z rączkami szczoteczek Philips Sonicare obsługującymi tę funkcję.