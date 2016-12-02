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  • Głębokie, delikatne czyszczenie
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  • Głębokie, delikatne czyszczenie
  • Głębokie, delikatne czyszczenie
  • Głębokie, delikatne czyszczenie
  • Głębokie, delikatne czyszczenie
  • Głębokie, delikatne czyszczenie
  • Głębokie, delikatne czyszczenie
  • Głębokie, delikatne czyszczenie
  • Głębokie, delikatne czyszczenie
  • Głębokie, delikatne czyszczenie
  • Głębokie, delikatne czyszczenie
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  • Głębokie, delikatne czyszczenie
  • Głębokie, delikatne czyszczenie
  • Głębokie, delikatne czyszczenie
  • Głębokie, delikatne czyszczenie
  • Głębokie, delikatne czyszczenie
  • Głębokie, delikatne czyszczenie
  • Głębokie, delikatne czyszczenie
  • Głębokie, delikatne czyszczenie
  • Głębokie, delikatne czyszczenie

Produkcja zakończona

Philips Sonicare FlexCare PlatinumSzczoteczka soniczna

HX9112/12

4.8
| (65) Opinie | 97% poleca ten produkt
Głębokie, delikatne czyszczenie
Ze szczoteczką soniczną FlexCare Platinum nawet najgłębsze czyszczenie jest na tyle delikatne, że chroni zęby i dziąsła. Dzięki główce AdaptiveClean i intuicyjnemu czujnikowi nacisku maksymalnie skutecznie usuwasz płytkę nazębną w delikatny sposób niezależnie od tego, jak szczotkujesz zęby.
Poznaj wszystkie korzyści

10x skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej i zdrowsze dziąsła*

Głębokie, delikatne czyszczenie

  • 3 programy, 3 poziomy intensywności

  • 2 końcówki szczoteczki

  • Z czujnikiem nacisku

Usuwaj do 10 razy więcej płytki nazębnej z AdaptiveClean*

Usuwaj do 10 razy więcej płytki nazębnej z AdaptiveClean*

Kliknij główkę szczoteczki AdaptiveClean, aby poznać naszą najbardziej dogłębną metodę czyszczenia. 4 razy większa powierzchnia kontaktu** umożliwia usunięcie nawet do 10 razy więcej płytki nazębnej w trudno dostępnych miejscach* i dokładne czyszczenie wzdłuż linii dziąseł i między zębami.

Poprawia zdrowie dziąseł zaledwie w 2 tygodnie

Poprawia zdrowie dziąseł zaledwie w 2 tygodnie

Dzięki optymalnemu czyszczeniu szczoteczką FlexCare dziąsła będą zdrowsze już po 2 tygodniach. Usuwając do 7 razy więcej płytki nazębnej niż w przypadku zwykłej szczoteczki, uzyskasz najzdrowszy uśmiech.

Do wyboru są 3 programy i 3 ustawienia intensywności

Do wyboru są 3 programy i 3 ustawienia intensywności

Szczoteczka FlexCare Platinum Connected zapewnia prawdziwie głębokie czyszczenie. 3 ustawienia intensywności pozwalają dokładniej wyczyścić zęby, a 3 programy zaspokoją określone potrzeby w zakresie szczotkowania. Program czyszczenia zapewnia wyjątkową czystość każdego dnia, program wybielania usuwa przebarwienia, a program głębokiego czyszczenia zapewnia pobudzającą świeżość.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

65

Opinie

97%

poleca ten produkt

3

02/12/2016

Polska

Polska

polecam produkt

Bateria wystarcza na wiele dni pracy. Wodoszczelna obudowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial

05/10/2016

Polska

Polska

NAJLEPSZA Z NAJLEPSZYCH

NAJLEPSZA SZCZOTECZKA JAKĄ DO TEJ PORY MIAŁAM.ZĘBY NAPRAWDĘ CZYSTE.BARDZO PRZYDATNA PRZY APARACIE ORTODONTYCZNYM

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

17/02/2015

Polska

Polska

idealna ... w trosce o zdrowy usmiech :)

Skutecznie i bardzo dokładnie czyści wszystkie przestrzenie miedzy zębowe jak i same ząbki, które już po pierwszym użyciu są dużo bardziej wyczyszczone niż tradycyjna szczoteczką. Niezwykłe i długotrwałe uczucie świeżości i czystości jamy ustnej. Przy pierwszym jej użyciu bardzo łaskocze ale już przy kolejnych nie ma tego wrażenia. Szczerze ja polecam bo ja już jej nie zamienię na nic innego do czyszczenia i dania o zdrowy i czysty uśmiech :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

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Przypisy

  1. Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna

  2. w porównaniu z końcówką DiamondClean

  3. w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie