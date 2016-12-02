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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
3 programy, 3 poziomy intensywności
2 końcówki szczoteczki
Z czujnikiem nacisku
Kliknij główkę szczoteczki AdaptiveClean, aby poznać naszą najbardziej dogłębną metodę czyszczenia. 4 razy większa powierzchnia kontaktu** umożliwia usunięcie nawet do 10 razy więcej płytki nazębnej w trudno dostępnych miejscach* i dokładne czyszczenie wzdłuż linii dziąseł i między zębami.
Dzięki optymalnemu czyszczeniu szczoteczką FlexCare dziąsła będą zdrowsze już po 2 tygodniach. Usuwając do 7 razy więcej płytki nazębnej niż w przypadku zwykłej szczoteczki, uzyskasz najzdrowszy uśmiech.
Szczoteczka FlexCare Platinum Connected zapewnia prawdziwie głębokie czyszczenie. 3 ustawienia intensywności pozwalają dokładniej wyczyścić zęby, a 3 programy zaspokoją określone potrzeby w zakresie szczotkowania. Program czyszczenia zapewnia wyjątkową czystość każdego dnia, program wybielania usuwa przebarwienia, a program głębokiego czyszczenia zapewnia pobudzającą świeżość.
4.8
z 5
65
Opinie
97%
poleca ten produkt
maciejano
02/12/2016
Polska
polecam produkt
Bateria wystarcza na wiele dni pracy. Wodoszczelna obudowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial
MartaŻ78
05/10/2016
Polska
NAJLEPSZA Z NAJLEPSZYCH
NAJLEPSZA SZCZOTECZKA JAKĄ DO TEJ PORY MIAŁAM.ZĘBY NAPRAWDĘ CZYSTE.BARDZO PRZYDATNA PRZY APARACIE ORTODONTYCZNYM
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna
mama30
17/02/2015
Polska
idealna ... w trosce o zdrowy usmiech :)
Skutecznie i bardzo dokładnie czyści wszystkie przestrzenie miedzy zębowe jak i same ząbki, które już po pierwszym użyciu są dużo bardziej wyczyszczone niż tradycyjna szczoteczką. Niezwykłe i długotrwałe uczucie świeżości i czystości jamy ustnej. Przy pierwszym jej użyciu bardzo łaskocze ale już przy kolejnych nie ma tego wrażenia. Szczerze ja polecam bo ja już jej nie zamienię na nic innego do czyszczenia i dania o zdrowy i czysty uśmiech :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna
Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna
w porównaniu z końcówką DiamondClean
w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie