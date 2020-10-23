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Philips Sonicare FlexCare Platinum Szczoteczka soniczna
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
HX9112/12
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Instrukcja obsługi
Wszystko (15)
Jak działa funkcja szczotkowania według wskazówek w aplikacji Sonicare?
Jak włączyć lub wyłączyć czujnik siły nacisku w szczoteczce Sonicare?
W jakich krajach jest dostępna aplikacja Sonicare?
Jak zmienić ustawienia intensywności szczoteczki Sonicare?
Dlaczego między główką szczoteczki a rączką jest przerwa?
Philips SonicarePlastikowe etui podróżne
Philips SonicarePodstawa ładująca
Przymocowanie główki szczoteczki do uchwytu lub zdjęcie jej sprawia trudności.
Nie mogę połączyć szczoteczki z aplikacją Sonicare.
Główka szczoteczki zsuwa się ze szczoteczki Sonicare
Szczoteczka do zębów Sonicare wyłącza się samoczynnie
Szczoteczka do zębów Sonicare nie wibruje