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Philips Sonicare DiamondClean Szczoteczka soniczna
Produkcja zakończona
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HX9312/04
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Wszystko (14)
Jak działa funkcja szczotkowania według wskazówek w aplikacji Sonicare?
W jakich krajach jest dostępna aplikacja Sonicare?
Jak zmienić ustawienia intensywności szczoteczki Sonicare?
Dlaczego między główką szczoteczki a rączką jest przerwa?
Jak długo powinien działać akumulator szczoteczki do zębów Sonicare?
C3 Premium Plaque ControlKońcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
C3 Premium Plaque DefenceKońcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
Philips SonicareSzklanka do ładowania
Philips SonicareZasilacz USB-A
Philips SonicareStacja ładująca
Philips SonicareEtui podróżne do ładowania
Philips SonicarePodstawka ładująca
Philips SonicarePrzewód USB-A do ładowania
Przymocowanie główki szczoteczki do uchwytu lub zdjęcie jej sprawia trudności.
Nie mogę połączyć szczoteczki z aplikacją Sonicare.
Główka szczoteczki zsuwa się ze szczoteczki Sonicare
Szczoteczka do zębów Sonicare wyłącza się samoczynnie
Szczoteczka do zębów Sonicare nie wibruje