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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
13 nasadek
Samoostrzące się metalowe ostrza
Czas pracy — do 180 min
Możliwość korzystania pod prysznicem
Samoostrzące się ostrza ze stali w tym trymerze do twarzy i ciała są wzmocnione żelazem i hartowane w celu uzyskania maksymalnej wytrzymałości. Dzięki temu pozostają tak samo ostre jak pierwszego dnia użytkowania. Nie rdzewieją. Nie wymagają smarowania.
Golarka Philips OneBlade została opracowana z myślą o przycinaniu, modelowaniu i goleniu włosów każdej długości. Umożliwia łatwe i wygodne golenie dzięki powłoce poślizgowej i zaokrąglonym końcówkom. Nożyk wykonujący 200 ruchów na sekundę zapewnia efektywne działanie nawet w przypadku dłuższych włosów.
Uniwersalny trymer do włosów Philips Multigroom jest wyposażony w 13 nasadek zaprojektowanych z myślą o pielęgnacji całego ciała.
4.7
z 5
302
Opinie
91%
poleca ten produkt
Radekp
25/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Naprawdę dobry sprzęt, porządna obsługa i jakość. Polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 9000 MG9535/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1
Date of Use 2026-06-29
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 9000 MG9535/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1
Date of Use 2026-06-29
Roni2255
05/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
W końcu coś co działa
Maszynka super bardzo cicha i długo pracuje. Miałem już kilka z dyskontów ale ta jest mega super.
Zalety
Cicha i długo pracuje
Wady
Nie znaleziono
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria Prestige MG9690/30 Wielofunkcyjny trymer 25w1
Date of Use 2026-06-27
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria Prestige MG9690/30 Wielofunkcyjny trymer 25w1
Date of Use 2026-06-27
Grochupg
04/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Ten produkt jest doskonały
Multi funkcyjne urządzenie z bogatą wszechstronnością. Idealnie sprawdza się do brody i nie tylko. Duża ilość nasadek. One Blade idealnie sprawdzą się jako brzytwa do równania brody. Polecam produkt.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 9000 MG9535/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 9000 MG9535/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1
Każde ostrze wystarcza na maks. 4 miesiące przy zachowaniu optymalnej jakości golenia. Dotyczy pełnego golenia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty mogą się różnić.