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  • Doskonała stylizacja włosów na twarzy i ciele
  • Doskonała stylizacja włosów na twarzy i ciele
  • Doskonała stylizacja włosów na twarzy i ciele
  • Doskonała stylizacja włosów na twarzy i ciele
  • Doskonała stylizacja włosów na twarzy i ciele
  • Doskonała stylizacja włosów na twarzy i ciele
  • Doskonała stylizacja włosów na twarzy i ciele
  • Doskonała stylizacja włosów na twarzy i ciele
  • Doskonała stylizacja włosów na twarzy i ciele
  • Doskonała stylizacja włosów na twarzy i ciele
  • Doskonała stylizacja włosów na twarzy i ciele
  • Doskonała stylizacja włosów na twarzy i ciele
  • Doskonała stylizacja włosów na twarzy i ciele
  • Doskonała stylizacja włosów na twarzy i ciele
  • Doskonała stylizacja włosów na twarzy i ciele
  • Doskonała stylizacja włosów na twarzy i ciele
  • Doskonała stylizacja włosów na twarzy i ciele
  • Doskonała stylizacja włosów na twarzy i ciele
  • Doskonała stylizacja włosów na twarzy i ciele
  • Doskonała stylizacja włosów na twarzy i ciele
  • Doskonała stylizacja włosów na twarzy i ciele
  • Doskonała stylizacja włosów na twarzy i ciele
  • Doskonała stylizacja włosów na twarzy i ciele
  • Doskonała stylizacja włosów na twarzy i ciele

Produkcja zakończona

Multigroom series 900013 w 1, twarz, włosy i ciało, w zestawie z OneBlade

MG9720/90

4.7
| (302) Opinie | 91% poleca ten produkt
Doskonała stylizacja włosów na twarzy i ciele
Udoskonal swój styl dzięki zestawowi do przycinania Prestige Edition, który łączy w sobie golarkę Multigroom z 13 wysokiej jakości narzędziami, takimi jak samoostrzące się ostrza metalowe oraz golarka OneBlade Face+Body, która umożliwia precyzyjne przycinanie, modelowanie i golenie włosów na dowolnej długości w celu doskonałej stylizacji
Poznaj wszystkie korzyści

Prestige Edition: najwyższej jakości zestaw do przycinania 13 w 1

Doskonała stylizacja włosów na twarzy i ciele

  • 13 nasadek

  • Samoostrzące się metalowe ostrza

  • Czas pracy — do 180 min

  • Możliwość korzystania pod prysznicem

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Samoostrzące się ostrza ze stali w tym trymerze do twarzy i ciała są wzmocnione żelazem i hartowane w celu uzyskania maksymalnej wytrzymałości. Dzięki temu pozostają tak samo ostre jak pierwszego dnia użytkowania. Nie rdzewieją. Nie wymagają smarowania.

Wyjątkowa technologia OneBlade

Wyjątkowa technologia OneBlade

Golarka Philips OneBlade została opracowana z myślą o przycinaniu, modelowaniu i goleniu włosów każdej długości. Umożliwia łatwe i wygodne golenie dzięki powłoce poślizgowej i zaokrąglonym końcówkom. Nożyk wykonujący 200 ruchów na sekundę zapewnia efektywne działanie nawet w przypadku dłuższych włosów.

13 nasadek do przycinania włosów na twarzy i głowie

13 nasadek do przycinania włosów na twarzy i głowie

Uniwersalny trymer do włosów Philips Multigroom jest wyposażony w 13 nasadek zaprojektowanych z myślą o pielęgnacji całego ciała.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

302

Opinie

91%

poleca ten produkt

25/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Naprawdę dobry sprzęt, porządna obsługa i jakość. Polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 9000 MG9535/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1

Date of Use 2026-06-29

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 9000 MG9535/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1

Date of Use 2026-06-29

05/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

W końcu coś co działa

Maszynka super bardzo cicha i długo pracuje. Miałem już kilka z dyskontów ale ta jest mega super.

Zalety

Cicha i długo pracuje

Wady

Nie znaleziono

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria Prestige MG9690/30 Wielofunkcyjny trymer 25w1

Date of Use 2026-06-27

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria Prestige MG9690/30 Wielofunkcyjny trymer 25w1

Date of Use 2026-06-27

04/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ten produkt jest doskonały

Multi funkcyjne urządzenie z bogatą wszechstronnością. Idealnie sprawdza się do brody i nie tylko. Duża ilość nasadek. One Blade idealnie sprawdzą się jako brzytwa do równania brody. Polecam produkt.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 9000 MG9535/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 9000 MG9535/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1

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Przypisy

  1. Każde ostrze wystarcza na maks. 4 miesiące przy zachowaniu optymalnej jakości golenia. Dotyczy pełnego golenia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty mogą się różnić.