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Shaver series 3000 golarka elektryczna do golenia na sucho
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
PT730/16
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Instrukcja obsługi
Wszystko (3)
Gdzie znajduje się numer modelu / numer seryjny golarki firmy Philips?
Czy można wymienić akumulator golarki Philips?
Czy golarkę Philips można ładować po każdym goleniu?
SH50Wymienne głowice golące
Element zabezpieczający głowic golących
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
Golarka Philips się nie ładuje