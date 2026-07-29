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  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku*
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku*
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku*
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku*
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku*
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku*
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku*
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku*
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku*
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku*
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku*
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku*
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku*
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku*

Produkcja zakończona

OneBlade Pro 360 Twarz + Ciało

QP6551/15

4.5
| (1034) Opinie | 90% poleca ten produkt
Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku*
Philips OneBlade Pro 360 Twarz + Ciało przycina i goli włosy każdej długości oraz stylizuje ich krawędzie. Zawiera ostrze do twarzy oraz ostrze z nasadką ochronną do ciała. Zapomnij o korzystaniu z wielu urządzeń. Wystarczy OneBlade.
Poznaj wszystkie korzyści
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Wybierz Philips OneBlade od najczęściej wybieranej marki golarek elektrycznych1

Przycina włosy, nie podrażnia skóry

Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku*

  • Innowacyjne ostrze 360

  • Akumulator litowo-jonowy

  • Precyzyjna nasadka (14 dług.)

  • Do użytku na mokro i na sucho

  • Cyfrowy wyświetlacz LED

Innowacyjne ostrze 360

Innowacyjne ostrze OneBlade 360 porusza się we wszystkich kierunkach, aby dostosować się do kształtów twarzy. Konstrukcja ta zapewnia nieprzerwany kontakt ze skórą i kontrolę. Łatwe przycinanie włosów i golenie w trudno dostępnych miejscach — niebywała wygoda w kilku ruchach*.

Wyjątkowa technologia OneBlade

Wyjątkowa technologia OneBlade

Urządzenie Philips OneBlade została wyposażona w rewolucyjną technologię golenia twarzy, która umożliwia golenie włosów dowolnej długości. System podwójnej ochrony — gładka powłoka i zaokrąglone końcówki — ułatwiają golenie i sprawiają, że jest ono bardziej komfortowe. Golarka zawiera szybko poruszający się nożyk (12 000 razy na minutę), dlatego doskonale sprawdza się nawet w przypadku dłuższych włosów.

Przytnij

Przytnij zarost na odpowiednią długość za pomocą regulowanej precyzyjnej nasadki, którą znajdziesz w zestawie. Wybierz jedno z 14 blokowanych ustawień, aby uzyskać efekt popołudniowego zarostu bądź krótką lub dłuższą brodę.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

1034

Opinie

90%

poleca ten produkt

29/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo dobry produkt.

Produkt spełnia moje oczekiwania. Jest bardzo dobry.

Zalety

Dobrze strzyże.

Wady

Nie zaobserwowałem.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade Pro QP6506/15 Face

Date of Use 2026-07-22

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade Pro QP6506/15 Face

Date of Use 2026-07-22

06/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Wysokie noty

Jestem bardzo zadowolony zarówno z komfortu golenia jak i łatwości użycia.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade Pro QP6550/15 Face + Body

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade Pro QP6550/15 Face + Body

28/10/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Wygodna golarka ale z kilkoma minusami

Mała, wygodna maszynka do golenia. Szybko się ładuje, długo działa, cichsza niż dotychczasowe golarki. Ale ma też minusy- nie goli tak dokładnie jak golarki (to było wiadomo). Oprócz tego ostrza chyba nigdy nie były projektowane do codziennego golenia. Pierwsze (zwykłe) ostrze już po tygodniu zasugerowało wymianę. Drugie (360) po dwóch. Na szczęście jeszcze goli dobrze ale informacja o tym, że ostrze starcza na 4 miesiące to bzdura. Mało kto czyta drobnym druczkiem że przy goleniu 2 razy w tygodniu. Jeśli okaże się, że jednak ostrze wkrótce przestanie golić (leci już 3 tydzień) to maszynka trafi do rezerwy bo do codziennego golenia się ze względu na koszty nie nadaje i trzeba będzie poszukać innej golarki. Kolejny minus, którego nie mają golarki to to, że ścięte włosy sypią się. Golenie musi więc nastąpić w miejscu gdzie da się to łatwo sprzątnąć. Jeśli ktoś oczekuje dokładnego golenia bez sprzątania- to nie jest ta maszynka.

Zalety

Szybko i wygodnie goli, ścina, skraca, dużo nakładek zwiększających funkcjonalność. Długa praca na baterii i szybkie ładowanie.

Wady

Goli mniej dokładnie niż golarki obrotowe, dużo sprzątania po goleniu. Drogie wkłady z nożykami.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade Pro QP6506/15 Face

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade Pro QP6506/15 Face

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Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku. 

  1. Vs its predecessor while shaving

  2. Optymalny sposób golenia. W przypadku pełnego golenia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty mogą się różnić.