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Shaver series 9000 SensoTouch golarka elektr. — na mokro i na sucho
Produkcja zakończona
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RQ1295/23
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Skrócona instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi z ważnymi informacjami
Wszystko (5)
Czy można wymienić akumulator golarki Philips?
Jakich pianek i żelów można używać z golarką Philips?
Jak należy czyścić golarkę Philips?
Czy golarkę Philips można ładować po każdym goleniu?
Jak uzyskać najlepsze rezultaty z golarką Philips?
Element golący
ShaverPrecyzyjny trymer
Shaver series 9000Nasadka zabezpieczająca
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
System Jet Clean nie czyści golarki Philips
Golarka Philips się nie ładuje
Po użyciu golarki firmy Philips mam problemy ze skórą
Z golarki Philips cieknie woda
Golarka Philips wydaje głośny dźwięk
Nie uzyskuję dobrych rezultatów za pomocą golarki firmy Philips
Golarka Philips nie działa