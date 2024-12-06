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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
System ostrzy CloseCut
4-kierunkowe głowice Flex
Wysuwany trymer
Golenie bez żadnego wysiłku. Nasze trwałe ostrza CloseCut ostrzą się podczas każdego golenia.
Głowice Flex poruszające się niezależnie w 4 kierunkach dostosowują się do każdej krzywizny twarzy i ułatwiają golenie zarostu nawet na szyi i dolnej szczęce.
Wystarczy otworzyć głowice i użyć dołączonej szczoteczki do czyszczenia, aby wymieść pozostałe włoski.
4.6
z 5
113
Opinie
94%
poleca ten produkt
MAREK Szewczyk
06/12/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
DOBRA GOLARKA I OSTRE GŁOWICE
CENA I ZAUFANIE DO MARKI, ORAZ SOLIDNE WYKONANIE I WYGLĄD.
Zalety
OSTRE GŁOWICE DO GOLENIA I CICHA PRACA
Wady
BRAK INSTRUKCJI JAK ŁADOWAĆ
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver 1000 Series S1134/00 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver 1000 Series S1134/00 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Adamos
19/05/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Golarka S1110/04
Super produkt, bardzo dobrze zbiera włos, lekki, cichy, długi przewód elektryczny.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 1000 S1110/04 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 1000 S1110/04 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Pabolo
09/02/2018
Polska
Polecam
W porównaniu do mojej poprzedniej golarki, która się rozwaliła, ta ma pojemne wnętrze na włoski, dzięki czemu nie trzeba jej czyścić co jakiś czas. Pamiętam, że tą golarkę kupiłem wtedy w promocji. Cena była naprawdę atrakcyjna jak na tak nowoczesny sprzęt. Jedynie do czego można się przyczepić, to głośność pracy golarki. Po iluś miesiącach użytkowania, staje się po prostu głośna. Szczerze polecam osobom, którzy mają gruby zarost i nie czyszczą golarki tak często.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 1000 S1100/04 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 1000 S1100/04 Golarka elektryczna do golenia na sucho
W porównaniu z podstawowymi, wiodącymi na rynku golarkami obrotowymi oraz z siateczką