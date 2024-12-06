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  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie

Produkcja zakończona

Shaver series 1000Golarka elektryczna do golenia na sucho

S1110/04

4.6
| (113) Opinie | 94% poleca ten produkt
Wygodne i łatwe golenie
Golarka Shaver Series 1000 to łatwe i wygodne golenie w przystępnej cenie. 4-kierunkowe głowice Flex w połączeniu z systemem ostrzy CloseCut gwarantują gładką skórę.
Poznaj wszystkie korzyści

Najdokładniejsze golenie szyi w tej klasie golarek elektrycznych*

Wygodne i łatwe golenie

  • System ostrzy CloseCut

  • 4-kierunkowe głowice Flex

  • Wysuwany trymer

Trwałe, samoostrzące się ostrza umożliwiają golenie bez wysiłku

Trwałe, samoostrzące się ostrza umożliwiają golenie bez wysiłku

Golenie bez żadnego wysiłku. Nasze trwałe ostrza CloseCut ostrzą się podczas każdego golenia.

Głowice poruszają się w 4 kierunkach, co ułatwia dokładne golenie

Głowice poruszają się w 4 kierunkach, co ułatwia dokładne golenie

Głowice Flex poruszające się niezależnie w 4 kierunkach dostosowują się do każdej krzywizny twarzy i ułatwiają golenie zarostu nawet na szyi i dolnej szczęce.

Otwórz, naciskając przycisk, a następnie wyczyść za pomocą szczoteczki

Otwórz, naciskając przycisk, a następnie wyczyść za pomocą szczoteczki

Wystarczy otworzyć głowice i użyć dołączonej szczoteczki do czyszczenia, aby wymieść pozostałe włoski.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

113

Opinie

94%

poleca ten produkt

2

06/12/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

DOBRA GOLARKA I OSTRE GŁOWICE

CENA I ZAUFANIE DO MARKI, ORAZ SOLIDNE WYKONANIE I WYGLĄD.

Zalety

OSTRE GŁOWICE DO GOLENIA I CICHA PRACA

Wady

BRAK INSTRUKCJI JAK ŁADOWAĆ

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver 1000 Series S1134/00 Golarka elektryczna do golenia na sucho

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver 1000 Series S1134/00 Golarka elektryczna do golenia na sucho

19/05/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Golarka S1110/04

Super produkt, bardzo dobrze zbiera włos, lekki, cichy, długi przewód elektryczny.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 1000 S1110/04 Golarka elektryczna do golenia na sucho

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 1000 S1110/04 Golarka elektryczna do golenia na sucho

09/02/2018

Polska

Polska

Polecam

W porównaniu do mojej poprzedniej golarki, która się rozwaliła, ta ma pojemne wnętrze na włoski, dzięki czemu nie trzeba jej czyścić co jakiś czas. Pamiętam, że tą golarkę kupiłem wtedy w promocji. Cena była naprawdę atrakcyjna jak na tak nowoczesny sprzęt. Jedynie do czego można się przyczepić, to głośność pracy golarki. Po iluś miesiącach użytkowania, staje się po prostu głośna. Szczerze polecam osobom, którzy mają gruby zarost i nie czyszczą golarki tak często.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 1000 S1100/04 Golarka elektryczna do golenia na sucho

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 1000 S1100/04 Golarka elektryczna do golenia na sucho

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. W porównaniu z podstawowymi, wiodącymi na rynku golarkami obrotowymi oraz z siateczką