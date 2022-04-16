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Shaver series 1000 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
S1110/04
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Instrukcja obsługi z ważnymi informacjami
Instrukcja obsługi
Wszystko (10)
Co oznaczają symbole na golarce Philips?
Czy można wymienić akumulator golarki Philips?
Jakich pianek i żelów można używać z golarką Philips?
Czy golarkę Philips można ładować po każdym goleniu?
Jak należy czyścić golarkę Philips?
SH30Wymienne głowice golące
Element zabezpieczający głowic golących
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
Golarka Philips się nie ładuje