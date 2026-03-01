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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
4.6
z 5
618
Opinie
93%
poleca ten produkt
WaryjatWwa
01/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Lux
Dobra maszynka. Pojechałem po ostrza do innej, a w cenie ostrzy kupiła tą. Dla mnie się podoba. Gładko i szybko goli.
Zalety
Cena do jakości golenia
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3002/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3002/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Krystian Dąbała
08/01/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Jedna z lepszych golarek jakie kolwiek używałem Zbiera zarost równo i nie ciągnie Za zarost
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3003/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3003/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Kris05
28/09/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Jak narazie golarka sprawuję się bez zarzutu. Spełnia swoją rolę.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3002/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3002/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho