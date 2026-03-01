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Shaver series 1000 S1131/41 Dry electric shaver, Series 1000

S1131/41

4.6
| (618) Opinie | 93% poleca ten produkt
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Opinie

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4.6

z 5

618

Opinie

93%

poleca ten produkt

01/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Lux

Dobra maszynka. Pojechałem po ostrza do innej, a w cenie ostrzy kupiła tą. Dla mnie się podoba. Gładko i szybko goli.

Zalety

Cena do jakości golenia

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3002/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3002/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

08/01/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Jedna z lepszych golarek jakie kolwiek używałem Zbiera zarost równo i nie ciągnie Za zarost

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3003/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3003/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

28/09/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Jak narazie golarka sprawuję się bez zarzutu. Spełnia swoją rolę.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3002/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3002/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

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