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Shaver series 1000 S1131/41 Dry electric shaver, Series 1000

Produkcja zakończona

Obsługa klienta

Shaver series 1000 S1131/41 Dry electric shaver, Series 1000

S1131/41

Shaver series 1000 S1131/41 Dry electric shaver, Series 1000

Produkcja zakończona

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Instrukcje oraz dokumentacja

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 1.5 MB
  • 16 April 2022

Deklaracja zgodności UE

  • ZIP plik, 3.1 MB
  • 17 December 2024

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