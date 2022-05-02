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  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie

Produkcja zakończona

Shaver series 5000Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

S5672/41

4.5
| (649) Opinie | 89% poleca ten produkt

2 Nagrody

Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
Golarka Shaver Series 5000 skraca czas golenia dzięki wydajnemu systemowi ostrzy MultiPrecision i głowicom nadającym się do mycia.
Poznaj wszystkie korzyści

10 razy lepsza ochrona skóry w porównaniu ze zwykłymi ostrzami

Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie

  • System ostrzy MultiPrecision

  • 5-kierunkowe głowice Flex

  • Trymer do brody SmartClick

Zaokrąglony profil głowicy płynnie ślizga się po skórze, zapewniając jej ochronę

Zaokrąglony profil głowicy płynnie ślizga się po skórze, zapewniając jej ochronę

Golenie blisko skóry bez zacięć i skaleczeń. Nasz system ostrzy MultiPrecision z zaokrąglonym profilem głowicy płynnie ślizga się po skórze przy jednoczesnym zapewnieniu jej ochrony.

Dzięki uszczelnieniu Aquatec możesz wybrać wygodne golenie na sucho lub odświeżające golenie na mokro

Dzięki uszczelnieniu Aquatec możesz wybrać wygodne golenie na sucho lub odświeżające golenie na mokro

Wybierz preferowany sposób golenia. Uszczelnienie Aquatec umożliwia wybór szybkiego, a jednocześnie komfortowego golenia na sucho lub golenia na mokro — z użyciem żelu lub pianki — nawet pod prysznicem.

Golenie gęstej brody dzięki o 20% większej mocy

Golenie gęstej brody dzięki o 20% większej mocy

Ogol gęstą brodę jeszcze szybciej dzięki funkcji wzmocnienia o 20%, które można uzyskać po aktywowaniu trybu Turbo+.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

649

Opinie

89%

poleca ten produkt

02/05/2022

Polska

Polska

Solidny produkt, doskonała precyzja!

Produkt w pełni spełnia moje wymagania, cechuje się precyzją działania i solidnym wykonaniem. Działa również na mokro jest sporym atutem. Używam już kilka lat i nadal działa bez zarzutu . Polecam!

Zalety

solidne wykonanie, działa również na mokro, przyjemne użytkowanie

Wady

nie zauważyłem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5420/06 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5420/06 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

10/04/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Polecam golarkę Philips.

Idealna w użytkowaniu na sucho jak i na mokro. Szybkie ładowanie oraz długa praca na baterii.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5400/26 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5400/26 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

01/02/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Polecam, Mąż zadowolony.

Polecam, Mąż zadowolony. Produkt spełnia swoją funkcję prawidłowo. W mojej ocenie OK.

Zalety

Czas golenia

Wady

ND

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5250/06 Golarka elektryczna S5000, golenie na sucho i mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5250/06 Golarka elektryczna S5000, golenie na sucho i mokro

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Przypisy

  1. Chroni 10 razy lepiej niż zwykłe ostrze — testy przeprowadzone w Niemczech w 2015 roku po 21 dniach aklimatyzacji

  2. 20% więcej mocy — w porównaniu do niekorzystania z trybu Turbo+