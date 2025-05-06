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Shaver series 5000 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
S5672/41
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Instrukcja obsługi
Wszystko (14)
Z którym systemem jest zgodna golarka Philips?
Gdzie znajduje się numer modelu / numer seryjny golarki firmy Philips?
Co oznaczają symbole na golarce Philips?
Czy można wymienić akumulator golarki Philips?
Jakich pianek i żelów można używać z golarką Philips?
Regulowany trymer do brody RQ111
Uchwyt głowicy golącej
Shavers Podstawka uniwersalna
Shaver series 5000& 6000 Trymer do nosa i uszu
Shaver series 5000Nasadka zabezpieczająca
SH50Wymienne głowice golące
SmartClick accessorySzczoteczka do oczyszczania twarzy
ShaverPrecyzyjny trymer
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
System Philips SmartClean przepełnia się
Wtyczka ładowarki nie pasuje do stacji Philips SmartClean
System Philips SmartClean nie działa
Golarka Philips się nie ładuje