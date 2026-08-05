ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry
  • Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry
  • Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry
  • Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry
  • Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry
  • Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry
  • Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry
  • Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry
  • Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry
  • Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry
  • Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry
  • Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry
  • Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry
  • Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry
  • Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry
  • Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry

Shaver series 7000Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

S7887/20

4.7
| (782) Opinie | 95% poleca ten produkt
Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry
Golarka Philips z serii 7000 została zaprojektowana z myślą o osobach golących się codziennie, potrzebujących dokładnego, wygodnego golenia i dodatkowej ochrony skóry. Zaawansowana technologia SkinIQ ułatwia przesuwanie golarki w celu poprawy techniki i zmniejszenia liczby ruchów nawet w przypadku 3-dniowego zarostu.
Poznaj wszystkie korzyści
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

z technologią SkinIQ

Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry

  • Powłoka Nano SkinGlide

  • Ostrza SteelPrecision

  • Czujnik Motion Control

  • Elastyczne głowice 360-D

  • Do 5 lat gwarancji****

Pomaga zmniejszyć tarcie, zapewniając gładszą skórę

Pomaga zmniejszyć tarcie, zapewniając gładszą skórę

Pomiędzy głowicami golarki a skórą znajduje się powłoka ochronna, która ułatwia płynniejszy przesuwanie golarki. 250 000 mikrokoralików na centymetr kwadratowy zmniejsza tarcie nawet o 30%***, pomagając minimalizować podrażnienia i zapewniając wygodne codzienne golenie.

Dokładne, wydajne cięcie za każdym razem

Dokładne, wydajne cięcie za każdym razem

Ostrza SteelPrecision umożliwiają 90 000 cięć na minutę, zapewniając dokładne i skuteczne golenie. 45 wysokowydajnych, samoostrzących ostrzy produkowanych w Europie zapewnia niezawodne cięcie przy każdym goleniu.

Zapewnia lepszą technikę golenia i mniejszą liczbę pominiętych włosów

Zapewnia lepszą technikę golenia i mniejszą liczbę pominiętych włosów

Technologia wykrywania ruchu śledzi sposób golenia i zwiększa wydajność ruchów. Po zaledwie trzech goleniach większość mężczyzn osiągnęła lepszą technikę golenia przy mniejszej liczbie ruchów***, pomagając poprawić komfort i powtarzalność efektów codziennego użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

782

Opinie

95%

poleca ten produkt

05/08/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Maszynka

Maszynka spełnia moje oczekiwania w całości użytkowanie jakość golenia wytrzymałałosc baterii i komfort.

Zalety

Komfort i wygoda

Wady

Brak w zestawie osłonki plastikowej na ostrza

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 7000 S7885/50 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-07-13

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 7000 S7885/50 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-07-13

22/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Idealna golarka

Nie spodziewałem się takiej skuteczności golenia.. Szybko, dokładnie i naprawdę bez podrażnień. Gole się na sucho, bo tak lubię, ale głowicę na koniec płucze pod wodą. Bateria długo trzyma, etui podróżne bardzo przydatne

Przegląd ten został wykonany dla Golarka seria 7000 S7886/35 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-06-26

Przegląd ten został wykonany dla Golarka seria 7000 S7886/35 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-06-26

30/05/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super golarka.Bez podrażnień dla skóry a zawsze ja miałem jak się goliłem innymi maszynkami co do tej pory miałem.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 7000 S7882/55 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-05-05

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 7000 S7882/55 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-05-05

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 

  1. w porównaniu z materiałami niepowlekanymi

  2. Testowano w porównaniu z serią Philips 3000.

  3. Na podstawie danych użytkowników golarki Philips S7000 i aplikacji GroomTribe w 2019 roku.

  4. 2 lata gwarancji + 3 lata przedłużenia po rejestracji na Philips.com w ciągu 90 dni od zakupu.​