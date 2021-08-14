Kupiłem bo syn ma golarkę Philipsa i golenie jego sprzętem było przyjemnością, - otwieram pudełko: - nie wiem czy odsłonięte nożyki bez nakładki zabezpieczającej to dobry pomysł czy czasem ich nie brakuje, - szukam instrukcji: jest - książeczka solidna w ładnej oprawie ale nie dla Polaka. Brak tłumaczenia w języku polskim, - szukam w internecie, zakładam konto i przeprowadzam rejestrację urządzenia (golarki) - udaję się, - szukam dalej instrukcji, znajduję w PDF - ale to zbiór fotografii szkiców jak postępować - można z tego coś zrozumieć ale nie jestem zadowolony z instrukcji dla Polaka w takim wydaniu. - w tym czasie ładowarka skutecznie ładuje akumulator golarki, - zarost jednodniowy bo dzisiaj rano się nie goliłem a golę się od kilku dobrych lat golarką równie Philipsa - nie ważne jaki typ ale dobrze się spisywała i dalej by dawała radę ( poklejony przewód zasilający bo chyba ze starości zaczął pękać) - dalej intryguje mnie brak szczegółowej instrukcji w języku polskim, - nie znam szczegółów obsługi nożyków golących i jak się do nich dostać, - przystępuję do golenia, - golenie trwało 2 minuty - szybko i dokładnie - pełen komfort ale dalej nie wiem jak postępować z ostrzami golarki - pod kran co to da? jak otworzyć nakładki ostrzy, - metodą prób i błędów udaje się ale to mnie rozczarowuje i tu jest sęk jak by to powiedział śp. aktor Michnikowski. JESTEŚMY W POLSCE - GDZIE JEST INSTRUKCKA W JĘZYKU POLSKIM? - główne pytanie dla producenta.