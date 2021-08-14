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Wszystkie serie

  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
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  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
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  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
  • Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.

Produkcja zakończona

Shaver series 9000Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

S9111/31

4.6
| (235) Opinie | 92% poleca ten produkt

1 Nagroda

Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.
Golarka 9000 to obecnie najbardziej zaawansowana golarka w naszej ofercie. Unikalna technologia wykrywania zarysu twarzy zapewnia wyjątkowe dostosowanie do kształtów twarzy, a system V-Track układa włosy w taki sposób, aby umożliwić przycinanie zarostu jak najbliżej skóry.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

Efekt: Idealnie gładka skóra.

Series 9000. Najwyższa jakość. Zaawansowana technologia.

  • Ostrza V-Track Precision

  • 8-kierunkowe głowice ContourDetect

  • System SmartClean Plus

  • Trymer do brody SmartClick

Ostrza odpowiednio rozkładają włosy, umożliwiając dokładne golenie

Ostrza odpowiednio rozkładają włosy, umożliwiając dokładne golenie

Zafunduj sobie doskonałe golenie — ostrza V-Track Precision delikatnie układają każdy włos w najlepszej pozycji do golenia, nawet włosy przylegające do skóry i o różnej długości. Golą o 30% bliżej skóry, dzięki czemu wystarczy kilka ruchów, by skóra była wspaniale ogolona.

Głowice poruszają się w 8 różnych kierunkach, co pozwala uzyskać doskonałe efekty

Głowice poruszają się w 8 różnych kierunkach, co pozwala uzyskać doskonałe efekty

8-kierunkowe głowice ContourDetect idealnie dopasowują się do kształtu twarzy i szyi. Wychwycisz 20% więcej włosów za każdym pociągnięciem, dzięki czemu golenie będzie niezwykle dokładne i gładkie.

Dzięki uszczelnieniu Aquatec możesz wybrać wygodne golenie na sucho lub odświeżające golenie na mokro

Dzięki uszczelnieniu Aquatec możesz wybrać wygodne golenie na sucho lub odświeżające golenie na mokro

Wybierz preferowany sposób golenia. Uszczelnienie Aquatec umożliwia wybór szybkiego, a jednocześnie komfortowego golenia na sucho lub golenia na mokro — z użyciem żelu lub pianki — nawet pod prysznicem.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Nagrody

  • Award image AWARD-612383

Opinie

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4.6

z 5

235

Opinie

92%

poleca ten produkt

2

14/08/2021

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Goli na łyso

Maszynki uzywam do golenia całej głowy. Używam na sucho i na mokro (+pianka). Z krotkimi wloskami, 2-dniowymi radzi sobie świetnie. Z dluzszymi na glowie juz nieco gorzej (trzeba golić na dwa razy), ale nie jest to jej przeznaczenie, więc oceniam ja na bardzo dobry. Bateria trzyma dlugo, szybko sie laduje, latwo sie czysci.Na plus także trymer, końcówka do nosa uszu już troche słabiej.

Zalety

Ergonomia, bateria, trymer, jakość golenia krótkiego zarostu

Wady

Trymer do nosa/uszu,

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 S9031/12 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 S9031/12 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

19/04/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo dobra golarka

To już mój drugi egzemplarz tej golarki. tego konkretnie korzystam ok. 3 miesięcy, poprzedni wytrzymał ponad 4 lata. Pewnie za parę lat kupiłbym trzeci, gdyby nadal był produkowany.

Zalety

Cicha praca, dokładne golenie, długi czas pracy na akumulatorze.

Wady

Wiem o tym z doświadczenia z poprzednim egzemplarzem -- po ok. 3 latach skracasię czas pracy i zaczynają sie problemy z plastikowymi obręczami trzymaącymi ostrza - w tym egzemplarzu konstrukcja tych obręczy jest nieco inne (plastk + metal), więc może będzie więcej.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 S9031/12 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 S9031/12 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

25/02/2019

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Polecam, towar jest b. dobrej jakości

Użytkuję golarkę ponad rok. Działa niezawodnie. Bateria trzyma doskonale, a ładuje się szybko. Już wkrótce trzeba będzie wymienić zestaw noży. Ale to normalne, że jak się używa to się zużywa.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 S9031/12 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 S9031/12 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 

  1. Przycina do 20% więcej włosów w porównaniu z modelem SensoTouch