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Produkcja zakończona
Ostrza V-Track Precision
8-kierunkowe głowice ContourDetect
System SmartClean Plus
Trymer do brody SmartClick
Zafunduj sobie doskonałe golenie — ostrza V-Track Precision delikatnie układają każdy włos w najlepszej pozycji do golenia, nawet włosy przylegające do skóry i o różnej długości. Golą o 30% bliżej skóry, dzięki czemu wystarczy kilka ruchów, by skóra była wspaniale ogolona.
8-kierunkowe głowice ContourDetect idealnie dopasowują się do kształtu twarzy i szyi. Wychwycisz 20% więcej włosów za każdym pociągnięciem, dzięki czemu golenie będzie niezwykle dokładne i gładkie.
Wybierz preferowany sposób golenia. Uszczelnienie Aquatec umożliwia wybór szybkiego, a jednocześnie komfortowego golenia na sucho lub golenia na mokro — z użyciem żelu lub pianki — nawet pod prysznicem.
Nagrody
4.6
z 5
235
Opinie
92%
poleca ten produkt
Docent158
14/08/2021
Polska
Zweryfikowany kupujący
Goli na łyso
Maszynki uzywam do golenia całej głowy. Używam na sucho i na mokro (+pianka). Z krotkimi wloskami, 2-dniowymi radzi sobie świetnie. Z dluzszymi na glowie juz nieco gorzej (trzeba golić na dwa razy), ale nie jest to jej przeznaczenie, więc oceniam ja na bardzo dobry. Bateria trzyma dlugo, szybko sie laduje, latwo sie czysci.Na plus także trymer, końcówka do nosa uszu już troche słabiej.
Zalety
Ergonomia, bateria, trymer, jakość golenia krótkiego zarostu
Wady
Trymer do nosa/uszu,
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 S9031/12 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 S9031/12 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Dojarka
19/04/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobra golarka
To już mój drugi egzemplarz tej golarki. tego konkretnie korzystam ok. 3 miesięcy, poprzedni wytrzymał ponad 4 lata. Pewnie za parę lat kupiłbym trzeci, gdyby nadal był produkowany.
Zalety
Cicha praca, dokładne golenie, długi czas pracy na akumulatorze.
Wady
Wiem o tym z doświadczenia z poprzednim egzemplarzem -- po ok. 3 latach skracasię czas pracy i zaczynają sie problemy z plastikowymi obręczami trzymaącymi ostrza - w tym egzemplarzu konstrukcja tych obręczy jest nieco inne (plastk + metal), więc może będzie więcej.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 S9031/12 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 S9031/12 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Wojak
25/02/2019
Polska
Zweryfikowany kupujący
Polecam, towar jest b. dobrej jakości
Użytkuję golarkę ponad rok. Działa niezawodnie. Bateria trzyma doskonale, a ładuje się szybko. Już wkrótce trzeba będzie wymienić zestaw noży. Ale to normalne, że jak się używa to się zużywa.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 S9031/12 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 S9031/12 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.
Przycina do 20% więcej włosów w porównaniu z modelem SensoTouch