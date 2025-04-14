ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać

Philips Avent PacifierSmoczki ultra air

SCF080/24

4.9
| (651) Opinie | 99% poleca ten produkt
Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
Kojące i przewiewne dzięki dużym otworom wentylacyjnym. 9 na 10 rodziców zgadza się: smoczki Philips Avent ultra air są wygodne dla mojego malucha.** Kojąca ulga jest zawsze w zasięgu ręki, niezależnie od tego, kto opiekuje się dzieckiem. Wykonany w 80% z materiałów pochodzenia roślinnego.*
Poznaj wszystkie korzyści
98% icon [9crop-a1b1b8b25cd84b6a8d04b35a007a907f] [master-a1b1b8b25cd84b6a8d04b35a007a907f] [com-mig]

dzieci akceptuje smoczki Philips Avent1

Bardzo duże otwory zapewniają lepsze ukojenie

Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać

  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać

  • Bez bisfenolu A

  • 2 w opakowaniu, w 80% na bazie roślin*

  • 0–6 miesięcy

Wyjątkowo duże otwory pozwalają skórze dziecka oddychać

Wyjątkowo duże otwory pozwalają skórze dziecka oddychać

Otwory w tarczy zapewniają wentylację skóry Twojego dziecka, utrzymując ją suchszą dla maksymalnego uczucia ukojenia i komfortu.

Smoczek ortodontyczny dla naturalnego rozwoju jamy ustnej

Smoczek ortodontyczny dla naturalnego rozwoju jamy ustnej

Nasze smoczki ortodontyczne zostały zaprojektowane przy użyciu miękkiego silikonu, aby wspierać naturalne ruchy mięśni jamy ustnej i zmniejszyć ryzyko wad zgryzu. Wąska szyjka smoczka została zaprojektowana tak, aby zmniejszyć nacisk między językiem a podniebieniem. Smoczki Philips Avent ultra posiadają niezależną akredytację Oral Health Foundation. Wykonane w 100% z silikonu spożywczego, są trwalsze i bardziej wytrzymałe niż smoczki gumowe (lateksowe) i wolne od BPA, BPS, ftalanów, PVC i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Uwielbiany przez dzieci i zaakceptowany przez 98% z nich***

Uwielbiany przez dzieci i zaakceptowany przez 98% z nich***

Nasze teksturowane silikonowe smoczki zostały zaprojektowane tak, aby naśladować dotyk piersi mamy. Gdy zapytaliśmy rodziców, jak reagują na nie ich maluchy, średnio 98% stwierdziło, że ich dzieci akceptują smoczki Philips Avent ultra.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

651

Opinie

99%

poleca ten produkt

14/04/2025

Polska

Polska

Smoczek Avent ultra air

Fajny smoczek, w porównaniu z niektórymi skoczkami innych producentów nie zostawia śladów naokoło ust maluszka

Zalety

Nie zostawia śladów naokoło ust

Wady

Nie ma

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF085/15 Smoczek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF085/15 Smoczek

14/10/2024

Polska

Polska

Polecam

Bardzo dobry kształt, przyjemny silikon ( delikatny). Ciekawa grafika. Łatwość czyszczenia i sterylizacji smoczka. Dziecko uznaje tylko ten smoczek. Innych w ogóle nie chciało ssać!!! Polecam gorąco szczególnie rodzicom, którzy mają problem aby znaleźć dobry smoczek, który dziecko zaakceptuje.

Zalety

Delikatny silikon, rekomendacja pediatrów, łatwość czyszczenia, trwałość

Wady

Łatwość zabrudzeń, duża zawieszka - moim zdaniem powinna być mniejsza

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF080/17 Smoczek Ultra Air

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF080/17 Smoczek Ultra Air

06/02/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Odpowiedni kształt i wielkość smoczka

Produkt wybrało dziecko, inne smoczki mu nie pasowały a z tego jest zadowolone.

Zalety

Kształt, wielkość, wygląd.

Wady

Cena

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF080/01 smoczek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF080/01 smoczek

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201). 

  1. Twarde plastikowe części z wyłączeniem silikonowego smoczka (podejście oparte na bilansie masy).

  2. Na podstawie wyników testu konsumenckiego w USA (2023, n=201).

  3. Test konsumencki przeprowadzony w USA w 2023 r. potwierdził 98% akceptację teksturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).

  4. W porównaniu z tradycyjnymi metodami sterylizacji (gotowania) smoczków.

  5. Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania.