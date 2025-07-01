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Smoczki
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Philips Avent Pacifier Smoczki ultra air
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Czytałem(-am) wiadomości o smoczkach i BPA – jak potwierdzicie, że smoczki Philips Avent nie zawierają BPA?
Czy smoczki Philips Avent są bezpieczne dla mojego dziecka?
Czy wytyczne dotyczące dobierania smoczków Philips Avent do wieku są ważne?
Jak usunąć wodę ze smoczka Philips Avent?
Jak długo mogę używać smoczka Philips Avent?
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