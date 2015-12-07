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Produkcja zakończona
0–3 mies.
Umożliwia łatwe wyjęcie smoczka Philips Avent w dowolnym momencie.
Płaskie smoczki Philips Avent w kształcie kropli opracowano z dbałością o naturalny rozwój podniebienia, zębów i dziąseł dziecka. Spełniają te wymagania, nawet jeśli smoczek obróci się w buzi.
Smoczek silikonowy Philips Avent nie ma smaku ani nie wydziela zapachu, dzięki czemu dziecko chętniej go zaakceptuje. Materiał silikonowy jest gładki, przezroczysty, łatwy w czyszczeniu i nie lepi się. Smoczek jest trwały i w miarę upływu czasu nie zniekształca się ani nie ulega przebarwieniom.
5.0
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
kakola
07/12/2015
Polska
SUPER SMOK ;)
smoczek jest tak wyprofilowany, że nie uciska buzi dziecka i nie odparza jej
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF120/01 Przezroczyste smoczki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF120/01 Przezroczyste smoczki
dominika89
15/05/2012
Polska
genialny
smoczek bardzo łatwy w użyciu nie wypada dziecku z buzi poprzez bardziej podłużny smoczek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF120/01 Przezroczyste smoczki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF120/01 Przezroczyste smoczki
Lenka66
05/05/2021
Česká republika
Velká spokojenost
S dudlíkem Avent jsme zcela spokojeni. Náš chlapeček,ač má několik dudlíku, tak tento má nejraději. Máme průhlednou barvu. Pěkně drží-nepadá pořád.
Zalety
Hodně dlouho vydrží.Nepadá.
Wady
Žádné
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF120/01 Průhledné dudlíky
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF120/01 Průhledné dudlíky
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).