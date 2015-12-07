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Produkcja zakończona

Philips AventPrzezroczyste smoczki

SCF120/01

5
| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt
Ortodontyczny
Miękkie, symetryczne smoczki ortodontyczne firmy Avent opracowano z dbałością o naturalny rozwój podniebienia, zębów i dziąseł dziecka. Wszystkie smoczki firmy Avent są wykonane z silikonu, nie mają smaku ani zapachu. Kolory smoczków mogą ulec zmianie.
Poznaj wszystkie korzyści
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dzieci akceptuje smoczki Philips Avent1

Stylowy wygląd, kryształowa przejrzystość.

Ortodontyczny

  • 0–3 mies.

Bezpieczny uchwyt w kszt. pierścienia

Bezpieczny uchwyt w kszt. pierścienia

Umożliwia łatwe wyjęcie smoczka Philips Avent w dowolnym momencie.

Ortodontyczny, symetryczny i miękki smoczek

Ortodontyczny, symetryczny i miękki smoczek

Płaskie smoczki Philips Avent w kształcie kropli opracowano z dbałością o naturalny rozwój podniebienia, zębów i dziąseł dziecka. Spełniają te wymagania, nawet jeśli smoczek obróci się w buzi.

Przyjazne smoczki silikonowe

Przyjazne smoczki silikonowe

Smoczek silikonowy Philips Avent nie ma smaku ani nie wydziela zapachu, dzięki czemu dziecko chętniej go zaakceptuje. Materiał silikonowy jest gładki, przezroczysty, łatwy w czyszczeniu i nie lepi się. Smoczek jest trwały i w miarę upływu czasu nie zniekształca się ani nie ulega przebarwieniom.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

07/12/2015

Polska

Polska

SUPER SMOK ;)

smoczek jest tak wyprofilowany, że nie uciska buzi dziecka i nie odparza jej

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF120/01 Przezroczyste smoczki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF120/01 Przezroczyste smoczki

15/05/2012

Polska

Polska

genialny

smoczek bardzo łatwy w użyciu nie wypada dziecku z buzi poprzez bardziej podłużny smoczek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF120/01 Przezroczyste smoczki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF120/01 Przezroczyste smoczki

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Velká spokojenost

S dudlíkem Avent jsme zcela spokojeni. Náš chlapeček,ač má několik dudlíku, tak tento má nejraději. Máme průhlednou barvu. Pěkně drží-nepadá pořád.

Zalety

Hodně dlouho vydrží.Nepadá.

Wady

Žádné

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF120/01 Průhledné dudlíky

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF120/01 Průhledné dudlíky

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Przypisy

  1. Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201). 