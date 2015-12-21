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  • Ortodontyczne, bez bisfenolu A
  • Ortodontyczne, bez bisfenolu A
  • Ortodontyczne, bez bisfenolu A
  • Ortodontyczne, bez bisfenolu A
  • Ortodontyczne, bez bisfenolu A
  • Ortodontyczne, bez bisfenolu A

Produkcja zakończona

Philips AventSmoczki Fashion

SCF172/21

4.9
| (25) Opinie | 96% poleca ten produkt
Ortodontyczne, bez bisfenolu A
Miękkie, symetryczne smoczki ortodontyczne firmy Philips Avent opracowano z dbałością o naturalny rozwój podniebienia, zębów i dziąseł dziecka. Wszystkie smoczki firmy Philips Avent są wykonane z silikonu, nie mają smaku ani zapachu. Kolory smoczków mogą ulec zmianie.
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dzieci akceptuje smoczki Philips Avent1

Smoczek z jasnymi, kolorowymi zwierzątkami

Ortodontyczne, bez bisfenolu A

  • 3–6m

  • Bez bisfenolu A

Ortodontyczny, symetryczny i miękki smoczek

Ortodontyczny, symetryczny i miękki smoczek

Płaskie smoczki Philips Avent w kształcie kropli opracowano z dbałością o naturalny rozwój podniebienia, zębów i dziąseł dziecka. Spełniają te wymagania, nawet jeśli smoczek obróci się w buzi.

Przyjazne smoczki silikonowe

Przyjazne smoczki silikonowe

Smoczek silikonowy Philips Avent nie ma smaku ani nie wydziela zapachu, dzięki czemu dziecko chętniej go zaakceptuje. Materiał silikonowy jest gładki, przezroczysty, łatwy w czyszczeniu i nie lepi się. Smoczek jest trwały i w miarę upływu czasu nie zniekształca się ani nie ulega przebarwieniom.

Osłonka ochronna na zatrzask

Osłonka ochronna na zatrzask

Utrzymuje smoczek w czystości

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

25

Opinie

96%

poleca ten produkt

4
2
1

21/12/2015

Polska

Polska

Smoczek jest bardzo dobry jakościowo i akceptują go dzieci które są karmione piersią

Jestem bardzo mile zaskoczona smoczkiem od Avent, to była ostatnia szansa na smoczka u mojej córeczki która nie akceptowała żadnego smoczka.Byłam nastawiona sceptycznie, myślałam że i tego wypluje i na tym się skończy.Gdy otworzyliśmy pudełeczko niunia od razu wzięła go do rączki, wyraźnie bardzo jej się spodobał, Później pierwsza próba ssania i dzisiaj już ssie smoka!!!, Dodam że tylko jego akceptuje żadnego innego !, Bardzo polecam mamą które karmią piersią na pewno dziecko go zaakceptuje.Moja niunia ma 11 miesięcy i to cud ale nauczyła się ssać smoczka.Smoczki Avent są wykonane bardzo estetycznie , silikon jest trwały, odporny na przegryzienie.polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF172/15 Smoczki Freeflow

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF172/15 Smoczki Freeflow

07/12/2015

Polska

Polska

wygodny, kolorowy smok :)

super smoczek o kształcie, który pozwala samodzielnie wkładać go do buzi przez moją córeczkę :) ukształtowany tak, że nie odciska się na buzi i nie odparza jej

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF172/18 Smoczki Freeflow

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF172/18 Smoczki Freeflow

02/10/2015

Polska

Polska

Najlepsze, najładniejsze smoczki.

Wybraliśmy smoczki Avent Fashion. Ale nie był to tylko i wyłącznie nasz wybór. Są to smoczki, które najbardziej odpowiadają naszej Małej Marcelince

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF172/15 Smoczki Freeflow

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF172/15 Smoczki Freeflow

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Przypisy

  1. Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201). 

  1. Nie zawiązuj smoczka wokół szyi dziecka, gdyż grozi to uduszeniem.

  2. 9 na 10 niemowląt akceptuje smoczek Philips Avent (badanie internetowe z udziałem 100 mam, Wielka Brytania 2012)