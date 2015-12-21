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Produkcja zakończona
3–6m
Bez bisfenolu A
Płaskie smoczki Philips Avent w kształcie kropli opracowano z dbałością o naturalny rozwój podniebienia, zębów i dziąseł dziecka. Spełniają te wymagania, nawet jeśli smoczek obróci się w buzi.
Smoczek silikonowy Philips Avent nie ma smaku ani nie wydziela zapachu, dzięki czemu dziecko chętniej go zaakceptuje. Materiał silikonowy jest gładki, przezroczysty, łatwy w czyszczeniu i nie lepi się. Smoczek jest trwały i w miarę upływu czasu nie zniekształca się ani nie ulega przebarwieniom.
Utrzymuje smoczek w czystości
4.9
z 5
25
Opinie
96%
poleca ten produkt
Asia33
21/12/2015
Polska
Smoczek jest bardzo dobry jakościowo i akceptują go dzieci które są karmione piersią
Jestem bardzo mile zaskoczona smoczkiem od Avent, to była ostatnia szansa na smoczka u mojej córeczki która nie akceptowała żadnego smoczka.Byłam nastawiona sceptycznie, myślałam że i tego wypluje i na tym się skończy.Gdy otworzyliśmy pudełeczko niunia od razu wzięła go do rączki, wyraźnie bardzo jej się spodobał, Później pierwsza próba ssania i dzisiaj już ssie smoka!!!, Dodam że tylko jego akceptuje żadnego innego !, Bardzo polecam mamą które karmią piersią na pewno dziecko go zaakceptuje.Moja niunia ma 11 miesięcy i to cud ale nauczyła się ssać smoczka.Smoczki Avent są wykonane bardzo estetycznie , silikon jest trwały, odporny na przegryzienie.polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF172/15 Smoczki Freeflow
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF172/15 Smoczki Freeflow
kakola
07/12/2015
Polska
wygodny, kolorowy smok :)
super smoczek o kształcie, który pozwala samodzielnie wkładać go do buzi przez moją córeczkę :) ukształtowany tak, że nie odciska się na buzi i nie odparza jej
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF172/18 Smoczki Freeflow
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF172/18 Smoczki Freeflow
ankot8
02/10/2015
Polska
Najlepsze, najładniejsze smoczki.
Wybraliśmy smoczki Avent Fashion. Ale nie był to tylko i wyłącznie nasz wybór. Są to smoczki, które najbardziej odpowiadają naszej Małej Marcelince
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF172/15 Smoczki Freeflow
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF172/15 Smoczki Freeflow
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
Nie zawiązuj smoczka wokół szyi dziecka, gdyż grozi to uduszeniem.
9 na 10 niemowląt akceptuje smoczek Philips Avent (badanie internetowe z udziałem 100 mam, Wielka Brytania 2012)