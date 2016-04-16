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Produkcja zakończona

Philips AventSCF195/06 Classic pacifier

SCF195/06

5
| (6) Opinie | 100% poleca ten produkt
Poznaj wszystkie korzyści
Zapewnia naturalny rozwój jamy ustnej

Zapewnia naturalny rozwój jamy ustnej

Nasze miękkie silikonowe smoczki mają symetryczny kształt, który zapewnia prawidłowy rozwój podniebienia, zębów i dziąseł rosnącego dziecka.

Wyprodukowano w nagradzanym zakładzie w Wielkiej Brytanii

Wyprodukowano w nagradzanym zakładzie w Wielkiej Brytanii

Możesz mieć pewność, że komfort Twojego dziecka jest w dobrych rękach. Ten smoczek został wyprodukowany w naszym nagradzanym zakładzie w Wielkiej Brytanii*.

Bezpieczny uchwyt ułatwia wyjmowanie

Bezpieczny uchwyt ułatwia wyjmowanie

Nasz bezpieczny uchwyt umożliwia łatwe wyjęcie smoczka z ust dziecka w dowolnym momencie. Jest odpowiedni nawet dla małych rączek!

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

6

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

16/04/2016

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

super jakość

Smoczki są rewelacyjne. Miękkie, trwale, nie odbarwiają się. Na dodatek są bardzo ładne z wyglądu i kształtne.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF195/30 Smoczek z serii Classic +

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF195/30 Smoczek z serii Classic +

23/06/2019

România

România

Grija pentru copii

Multumim Philips pentru grija pe care le o purtați micuților noștri, este a doua oară când folosesc produsele philips avent si sunt la fel de mulțumită

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF195/30 Suzetă Classic

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF195/30 Suzetă Classic

23/03/2019

România

România

Foarte practice

Foarte practice și frumoase, păcat că nu ai de unde sa alegi culoarea, eu am fetița și ne-au trimis 2 albastre, asta e , până la urmă materialul este ok și asta contează , bebica mulțumită

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF195/30 Suzetă Classic

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF195/30 Suzetă Classic

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie