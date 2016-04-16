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Produkcja zakończona
Nasze miękkie silikonowe smoczki mają symetryczny kształt, który zapewnia prawidłowy rozwój podniebienia, zębów i dziąseł rosnącego dziecka.
Możesz mieć pewność, że komfort Twojego dziecka jest w dobrych rękach. Ten smoczek został wyprodukowany w naszym nagradzanym zakładzie w Wielkiej Brytanii*.
Nasz bezpieczny uchwyt umożliwia łatwe wyjęcie smoczka z ust dziecka w dowolnym momencie. Jest odpowiedni nawet dla małych rączek!
5.0
z 5
6
Opinie
100%
poleca ten produkt
Ewelina27
16/04/2016
Polska
Zweryfikowany kupujący
super jakość
Smoczki są rewelacyjne. Miękkie, trwale, nie odbarwiają się. Na dodatek są bardzo ładne z wyglądu i kształtne.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF195/30 Smoczek z serii Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF195/30 Smoczek z serii Classic +
Malina05
23/06/2019
România
Grija pentru copii
Multumim Philips pentru grija pe care le o purtați micuților noștri, este a doua oară când folosesc produsele philips avent si sunt la fel de mulțumită
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF195/30 Suzetă Classic
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF195/30 Suzetă Classic
Crinutza
23/03/2019
România
Foarte practice
Foarte practice și frumoase, păcat că nu ai de unde sa alegi culoarea, eu am fetița și ne-au trimis 2 albastre, asta e , până la urmă materialul este ok și asta contează , bebica mulțumită
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF195/30 Suzetă Classic
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF195/30 Suzetă Classic