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  • Wyjątkowo miękki smoczek dla wrażliwej skóry dziecka
  • Wyjątkowo miękki smoczek dla wrażliwej skóry dziecka
  • Wyjątkowo miękki smoczek dla wrażliwej skóry dziecka
  • Wyjątkowo miękki smoczek dla wrażliwej skóry dziecka
  • Wyjątkowo miękki smoczek dla wrażliwej skóry dziecka
  • Wyjątkowo miękki smoczek dla wrażliwej skóry dziecka
  • Wyjątkowo miękki smoczek dla wrażliwej skóry dziecka
  • Wyjątkowo miękki smoczek dla wrażliwej skóry dziecka

Philips AventSmoczek Ultra Soft

SCF227/20

4.9
| (345) Opinie | 99% poleca ten produkt

1 Nagroda

Wyjątkowo miękki smoczek dla wrażliwej skóry dziecka
Zadbaj o wrażliwą skórę swojego dziecka dzięki smoczkowi Philips Avent Ultra Soft. Jego supermiękka, elastyczna tarcza dostosowuje się do kształtu policzków dziecka, dzięki czemu pozostawia mniej śladów i zmniejsza ryzyko wystąpienia podrażnień, zapewniając dziecku przyjemniejsze korzystanie ze smoczka.
Poznaj wszystkie korzyści
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dzieci akceptuje smoczki Philips Avent1

Elastyczna tarcza zapewnia wygodne dopasowanie

Wyjątkowo miękki smoczek dla wrażliwej skóry dziecka

  • Wyjątkowo miękki i elastyczny

  • 0–6 miesięcy

  • Ortodontyczny, bez bisfenolu A

  • 2 sztuki w opakowaniu

Miękka, elastyczna tarcza pozostawia mniej śladów na skórze i zmniejsza ryzyko wystąpienia podrażnień

Miękka, elastyczna tarcza pozostawia mniej śladów na skórze i zmniejsza ryzyko wystąpienia podrażnień

Wrażliwa skóra wymaga wyjątkowej troski. Nasza technologia tarczy sprawia, że smoczek wygodnie dopasowuje się do naturalnych krzywizn twarzy dziecka. Dzięki temu ogranicza ślady i podrażnienia na skórze.

Zaokrąglona tarcza zapewnia dodatkową wygodę każdego dnia

Zaokrąglona tarcza zapewnia dodatkową wygodę każdego dnia

Nasza zaokrąglona tarcza minimalizuje nacisk, pozwalając dziecku na przyjemniejsze korzystanie ze smoczka, delikatniejsze dla jego policzków.

Kochany przez dzieci na całym świecie*

Kochany przez dzieci na całym świecie*

Zapytaliśmy mamy, jak ich maluchy reagują na nasze teksturowane silikonowe smoczki. Średnio 98% odpowiedziało, że ich dziecko akceptuje smoczki Philips Avent Ultra Soft i Ultra Air.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Award image AWARD-961244

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

345

Opinie

99%

poleca ten produkt

12/12/2025

Polska

Polska

Jeden z lepszych smoczków dla noworodka

Używam smoczków Philips Avent Ultra Air (girl) 0–6 m u mojego maluszka i bardzo się sprawdzają. Są lekkie i przewiewne, a otworki w tarczy pomagają skórze wokół ust oddychać, co dla nas jest dużym plusem — nie ma zaczerwienień ani podrażnień, nawet przy dłuższym używaniu. Mója córeczka łatwo je akceptuje, a ich kształt i miękkość wydają się idealnie dopasowane do tej pierwszej fazy życia. Dwie sztuki w opakowaniu to praktyczne rozwiązanie bo mam zawsze zapas. Moja córka go pokochała i ja również.

Zalety

* jakośc, działanie, mały rozmiar

Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/07 Smoczek

Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/07 Smoczek

12/12/2025

Polska

Polska

Smoczek Philips Avent Ultra Soft (6–18 m)

Smoczek Philips Avent Ultra Soft (6–18 m) Używam smoczków Philips Avent Ultra Soft u mojej coreczki ijestem z nich naprawdę zadowolona. W porównaniu z wcześniejszymi modelami, ten jest wyjątkowo miękki i delikatny, co widać od pierwszego przyłożenia. Mója córeczka chętnie po niego sięga i uspokaja się szybciej niż przy innych smoczkach, które mieliśmy wcześniej. Smoczek dobrze trzyma kształt, a materiał jest przyjemny w dotyku i nie podrażnia skóry wokół ust. Lubię, że jest dobrze dopasowany do wieku dziecka ani za duży, ani za mały. Codzienne czyszczenie nie sprawia problemów. Dodatkowo fajnie wygląda więc cieszy oko mamy i malucha.

Zalety

* wygląd, jakość, wykonanie

Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/17 Smoczek

Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/17 Smoczek

08/08/2024

Polska

Polska

Najlepsze smoczki!!

Moje ulubione smoczki przy 3 dzieci miałam okazję przetestować kilkanaście rodzaji, żadne nie podpasowały mi tak jak te, :) kształt jakość najwyższej jakości, przepiękne wzory po święcoce w ciemnośći :)

Zalety

Wygodny, precyzyjny kształt, jakość

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/17 Smoczek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/17 Smoczek

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Przypisy

  1. Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201). 

  1. Produkt opracowany we współpracy ze specjalistami i mamami

  2. Testy konsumenckie przeprowadzone w latach 2016/2017 w USA pokazują, że smoczek Philips Avent Ultra Air i Ultra Soft o karbowanej powierzchni jest akceptowany średnio w 98% przypadków.

  3. Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania

  4. Marka smoczków nr 1 na świecie

  5. Nasze produkty wspierają mamy i dzieci na każdym etapie rozwoju

  6. 85% ankietowanych mam uważa, że ten smoczek jest bardziej miękki niż osiem porównywalnych modeli innych wiodących marek (niezależne badanie, USA, luty 2017 r.).