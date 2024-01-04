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Smoczki
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Philips Avent Smoczek Ultra Soft
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SCF227/20
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Czytałem(-am) wiadomości o smoczkach i BPA – jak potwierdzicie, że smoczki Philips Avent nie zawierają BPA?
Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?
Jak odstawić smoczki Philips Avent
Czy smoczki Philips Avent są bezpieczne dla mojego dziecka?
Czy wytyczne dotyczące dobierania smoczków Philips Avent do wieku są ważne?
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