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  • Szybkie i równomierne podgrzewanie
  • Szybkie i równomierne podgrzewanie
  • Szybkie i równomierne podgrzewanie
  • Szybkie i równomierne podgrzewanie
  • Szybkie i równomierne podgrzewanie
  • Szybkie i równomierne podgrzewanie

Produkcja zakończona

Philips AventPodgrzewacz do butelek i słoiczków

SCF255/57

3.8
| (17) Opinie
Szybkie i równomierne podgrzewanie
Szybki i bezpieczny sposób na podgrzewanie odciągniętego mleka i jedzenia dla dzieci. Elektryczny podgrzewacz do butelek i słoiczków Philips Avent podgrzewa 125 ml mleka w temperaturze pokojowej w ciągu ok. 4 minut.
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Marka rekomendowana przez mamy na całym świecie1

Szybki i łatwy w użyciu podgrzewacz do butelek

Szybkie i równomierne podgrzewanie

  • 220–240 V

Pasuje do wszystkich butelek Avent, kubków Magic i słoiczków

Pasuje do wszystkich butelek Avent, kubków Magic i słoiczków

Wystarczy wlać wodę i wybrać ustawienie

Wystarczy wlać wodę i wybrać ustawienie

Elektryczny podgrzewacz do butelek i słoiczków firmy Philips Avent zapewnia szybkie i wygodne przygotowanie jedzenia. Wystarczy wlać wodę i wybrać ustawienie. Podgrzewacz do butelek umożliwia podgrzanie 125 ml mleka w temperaturze pokojowej w 4 minuty.

Równomierne podgrzewanie bezpieczne dla dziecka

Równomierne podgrzewanie bezpieczne dla dziecka

Elektryczny podgrzewacz do butelek i słoiczków firmy Philips Avent zapewnia bezpieczny sposób przygotowania jedzenia dla dzieci. Delikatnie i równomiernie podgrzewa jedzenie, nie pozostawiając gorących punktów.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.8

z 5

17

Opinie

3
2

18/11/2020

Polska

Polska

Polecem wszystkim rodzicom!

Produkt znacznie ułatwił mi życie. Już nie muszę w nocy wstawać, podgrzewać wody i martwić się o odpowiednią temperaturę. Prosty w obsłudze i skuteczny w działaniu.

Zalety

Szybkie podgrzewanie, podtrzymywanie temperatury, estetyczny wygląd

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków

01/05/2017

Polska

Polska

Polecam produkt jak najbardziej sprawdził się nocami jak i w dzień przy szybkim podrzewaniu mleka lub słoików

Polecam produkt jak najbardziej sprawdził się nocami jak i w dzień przy szybkim podrzewaniu mleka lub słoików

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków

25/01/2017

Polska

Polska

Ideał dla mam

Jestem niesamowicie zadowolona, choć to moje pierwsze tego typu urządzenie. Ratował mi tyłek, gdy Zuzia była malutka i co 2 czy trzy godzinki chciała mleczko. Nie wyobrażam sobie co by było bez niego, jakbym musiała za każdym razem gotować i studzić wodę, bo wiadomo jak niecierpliwe są malutkie dzieci ,) Co do temperatury wody, trzeba samemu metodą prób i błędów dojść do wprawy jak nastawić urządzenie. Bo żadne wskazówki tu nie zdają egzaminu. ja miałam zawsze poniżej jedynki i mleczko po zrobieniu było w sam raz. Polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF255/12 Podgrzewacz do butelek i słoiczków

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF255/12 Podgrzewacz do butelek i słoiczków

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 

  1. Butelka nie jest dołączona do zestawu