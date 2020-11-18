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Produkcja zakończona
SCF255/57
220–240 V
Elektryczny podgrzewacz do butelek i słoiczków firmy Philips Avent zapewnia szybkie i wygodne przygotowanie jedzenia. Wystarczy wlać wodę i wybrać ustawienie. Podgrzewacz do butelek umożliwia podgrzanie 125 ml mleka w temperaturze pokojowej w 4 minuty.
Elektryczny podgrzewacz do butelek i słoiczków firmy Philips Avent zapewnia bezpieczny sposób przygotowania jedzenia dla dzieci. Delikatnie i równomiernie podgrzewa jedzenie, nie pozostawiając gorących punktów.
3.8
z 5
17
Opinie
sylwia1803
18/11/2020
Polska
Polecem wszystkim rodzicom!
Produkt znacznie ułatwił mi życie. Już nie muszę w nocy wstawać, podgrzewać wody i martwić się o odpowiednią temperaturę. Prosty w obsłudze i skuteczny w działaniu.
Zalety
Szybkie podgrzewanie, podtrzymywanie temperatury, estetyczny wygląd
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków
Kondi20
01/05/2017
Polska
Polecam produkt jak najbardziej sprawdził się nocami jak i w dzień przy szybkim podrzewaniu mleka lub słoików
Polecam produkt jak najbardziej sprawdził się nocami jak i w dzień przy szybkim podrzewaniu mleka lub słoików
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków
Finia83
25/01/2017
Polska
Ideał dla mam
Jestem niesamowicie zadowolona, choć to moje pierwsze tego typu urządzenie. Ratował mi tyłek, gdy Zuzia była malutka i co 2 czy trzy godzinki chciała mleczko. Nie wyobrażam sobie co by było bez niego, jakbym musiała za każdym razem gotować i studzić wodę, bo wiadomo jak niecierpliwe są malutkie dzieci ,) Co do temperatury wody, trzeba samemu metodą prób i błędów dojść do wprawy jak nastawić urządzenie. Bo żadne wskazówki tu nie zdają egzaminu. ja miałam zawsze poniżej jedynki i mleczko po zrobieniu było w sam raz. Polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF255/12 Podgrzewacz do butelek i słoiczków
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF255/12 Podgrzewacz do butelek i słoiczków
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Butelka nie jest dołączona do zestawu