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Produkcja zakończona
SCF260/22
220–240 V
Wystarczy wybrać ustawienia, a pamięć iQ obliczy czas potrzebny do łagodnego i równomiernego podgrzania jedzenia dla Twojego dziecka.
Łatwy w użyciu wyświetlacz informuje o postępach.
Porcje są podgrzewane równomiernie, a funkcja automatycznego wyłączania gwarantuje zawsze odpowiednią temperaturę.
3.7
z 5
18
Opinie
Sk@pek
10/09/2020
Polska
Ułatwia życie. Czwórka dzieci i działa bezproblemo
Przeżył czwórkę dzieci i dalej jest w świetnym stanie. Osoby, które wystawiły negatywną opinie nie przeczytały instrukcji przed użyciem. Produkt ułatwia życie. W samochodzie można podłączyć pod przetwornice i używać w trasie.
Zalety
Łatwość odkamieniania, szybkość podgrzewania, nie psuje się, dobra jakoś materiałów.
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Zoe41
22/12/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
rewelacja
nie widziałam lepszego podgrzewacza! szybko podgrzewa do odpowiedniej temperatury i mleko i obiadek, nawet w środku nocy nie ma stresu z czekaniem gdy dziecko płacze
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
daga800
10/12/2014
Polska
bez niego ani rusz!
Bardzo uatwia życie mamy dwójki dzieci :) Szybkość, pewność i bezpieczeństwo użytkowania, fajnie wygląda nakuchennym blacie ;)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku.
Wyjątek: nie zaleca się używania z półprzezroczystymi butelkami Philips Avent (330 ml) wykonanymi z tworzywa PP.