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  • Szybkie, inteligentne podgrzewanie
  • Szybkie, inteligentne podgrzewanie

Produkcja zakończona

Philips AventElektroniczny podgrzewacz do butelek

SCF260/22

3.7
| (18) Opinie
Szybkie, inteligentne podgrzewanie
Nowy, elektryczny podgrzewacz do butelek i słoiczków ułatwia szybkie i bezpieczne podgrzewanie jedzenia dla dziecka. Zaawansowana technologia automatycznie oblicza czas potrzebny do podgrzania jedzenia. Wystarczy wybrać kilka wstępnych opcji, a pogrzewacz zajmie się resztą.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka rekomendowana przez mamy na całym świecie1

Szybkie, inteligentne podgrzewanie

  • 220–240 V

Szybkie i inteligentne podgrzewanie

Szybkie i inteligentne podgrzewanie

Wystarczy wybrać ustawienia, a pamięć iQ obliczy czas potrzebny do łagodnego i równomiernego podgrzania jedzenia dla Twojego dziecka.

Sygnalizuje, kiedy pokarm jest gotowy

Łatwy w użyciu wyświetlacz informuje o postępach.

Bezpieczne i równomierne podgrzewanie

Bezpieczne i równomierne podgrzewanie

Porcje są podgrzewane równomiernie, a funkcja automatycznego wyłączania gwarantuje zawsze odpowiednią temperaturę.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.7

z 5

18

Opinie

3

10/09/2020

Polska

Polska

Ułatwia życie. Czwórka dzieci i działa bezproblemo

Przeżył czwórkę dzieci i dalej jest w świetnym stanie. Osoby, które wystawiły negatywną opinie nie przeczytały instrukcji przed użyciem. Produkt ułatwia życie. W samochodzie można podłączyć pod przetwornice i używać w trasie.

Zalety

Łatwość odkamieniania, szybkość podgrzewania, nie psuje się, dobra jakoś materiałów.

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

22/12/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

rewelacja

nie widziałam lepszego podgrzewacza! szybko podgrzewa do odpowiedniej temperatury i mleko i obiadek, nawet w środku nocy nie ma stresu z czekaniem gdy dziecko płacze

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

10/12/2014

Polska

Polska

bez niego ani rusz!

Bardzo uatwia życie mamy dwójki dzieci :) Szybkość, pewność i bezpieczeństwo użytkowania, fajnie wygląda nakuchennym blacie ;)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 

  1. Wyjątek: nie zaleca się używania z półprzezroczystymi butelkami Philips Avent (330 ml) wykonanymi z tworzywa PP.