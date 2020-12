Mieści maks. sześć butelek Philips Avent

Sterylizator ma niewielkie rozmiary, dzięki czemu zajmuje mało miejsca w kuchni. Mimo to zmieści się w nim sześć butelek Philips Avent lub dwa laktatory ręczne Philips Avent. Dwa wewnętrzne kosze można połączyć w jeden, aby powstał kosz do zmywarki, co znacznie ułatwia wstępne mycie małych elementów, np. smoczków.