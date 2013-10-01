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Produkcja zakończona
220–240 V
Sterylizator ma niewielkie rozmiary, dzięki czemu zajmuje mało miejsca w kuchni. Mimo to zmieści się w nim sześć butelek Philips Avent lub dwa laktatory ręczne Philips Avent. Dwa wewnętrzne kosze można połączyć w jeden, aby powstał kosz do zmywarki, co znacznie ułatwia wstępne mycie małych elementów, np. smoczków.
Po zakończeniu cyklu sterylizacji zawartość elektrycznego sterylizatora Philips Avent pozostaje sterylna do 6 godzin w zamkniętym pojemniku.
Elektryczny sterylizator Philips Avent sterylizuje zawartość w zaledwie 8 minut
5.0
z 5
7
Opinie
100%
poleca ten produkt
Indy
01/10/2013
Polska
Bardzo przydatny
Bardzo wygodny sterylizator parowy, w mojej opinii lepszy od sterylizatorów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych. Wymiarami przystosowany do butelek AVENT.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy
Mesty
26/02/2024
Magyarország
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Gyorsan, alaposan sterilizál
Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.
Zalety
gyors, alapos, egyszerű
Wady
maradék vizet nehéz belőle kiönteni
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Macóka
26/09/2019
Magyarország
Nagyon jó termék
Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
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