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  • Sterylizuje 6 butelek w 8 minut
  • Sterylizuje 6 butelek w 8 minut
  • Sterylizuje 6 butelek w 8 minut
  • Sterylizuje 6 butelek w 8 minut
  • Sterylizuje 6 butelek w 8 minut
  • Sterylizuje 6 butelek w 8 minut

Produkcja zakończona

Philips AventElektryczny sterylizator parowy

SCF274/34

5
| (7) Opinie | 100% poleca ten produkt
Sterylizuje 6 butelek w 8 minut
Zawartość sterylna do 6 godzin
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Marka rekomendowana przez mamy na całym świecie1

Szybki i łatwy w użyciu

Sterylizuje 6 butelek w 8 minut

  • 220–240 V

Mieści maks. sześć butelek Philips Avent

Mieści maks. sześć butelek Philips Avent

Sterylizator ma niewielkie rozmiary, dzięki czemu zajmuje mało miejsca w kuchni. Mimo to zmieści się w nim sześć butelek Philips Avent lub dwa laktatory ręczne Philips Avent. Dwa wewnętrzne kosze można połączyć w jeden, aby powstał kosz do zmywarki, co znacznie ułatwia wstępne mycie małych elementów, np. smoczków.

W zamkniętym pojemniku zawartość pozostaje sterylna do 6 godzin

W zamkniętym pojemniku zawartość pozostaje sterylna do 6 godzin

Po zakończeniu cyklu sterylizacji zawartość elektrycznego sterylizatora Philips Avent pozostaje sterylna do 6 godzin w zamkniętym pojemniku.

Zawartość jest sterylna i gotowa do użycia po ok. 8 min.

Zawartość jest sterylna i gotowa do użycia po ok. 8 min.

Elektryczny sterylizator Philips Avent sterylizuje zawartość w zaledwie 8 minut

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

7

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

01/10/2013

Polska

Polska

Bardzo przydatny

Bardzo wygodny sterylizator parowy, w mojej opinii lepszy od sterylizatorów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych. Wymiarami przystosowany do butelek AVENT.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy

26/02/2024

Magyarország

Magyarország

Zweryfikowany kupujący

Gyorsan, alaposan sterilizál

Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.

Zalety

gyors, alapos, egyszerű

Wady

maradék vizet nehéz belőle kiönteni

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék

Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 