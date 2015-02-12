ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Gotowy zawsze razem z Tobą
  • Gotowy zawsze razem z Tobą
  • Gotowy zawsze razem z Tobą
  • Gotowy zawsze razem z Tobą
  • Gotowy zawsze razem z Tobą
  • Gotowy zawsze razem z Tobą
  • Gotowy zawsze razem z Tobą
  • Gotowy zawsze razem z Tobą
  • Gotowy zawsze razem z Tobą
  • Gotowy zawsze razem z Tobą
  • Gotowy zawsze razem z Tobą
  • Gotowy zawsze razem z Tobą
  • Gotowy zawsze razem z Tobą
  • Gotowy zawsze razem z Tobą

Produkcja zakończona

Philips AventElektroniczny sterylizator parowy

SCF276/42

5
| (6) Opinie | 100% poleca ten produkt
Gotowy zawsze razem z Tobą
Elektroniczny sterylizator parowy Philips Avent działa szybko i bez przerw, a jego zawartość pozostaje sterylna do momentu użycia, dzięki czemu masz w ciągu dnia więcej czasu na inne zajęcia.
Poznaj wszystkie korzyści
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marka rekomendowana przez mamy na całym świecie1

Zaawansowana technologia zapewnia sterylność przez 24 godziny

Gotowy zawsze razem z Tobą

  • 220–240 V

Zaawansowany wyświetlacz cyfrowy i sygnały dźwiękowe

Zaawansowany wyświetlacz cyfrowy i sygnały dźwiękowe

Wyświetlacz oraz sygnały dźwiękowe poinformują o zakończeniu procesu sterylizacji i przez jaki czas elementy pozostaną sterylne. Na wyświetlaczu pojawi się także komunikat w przypadku zbyt dużej lub małej ilości wody. W ten sposób można mieć zawsze pewność, że proces sterylizacji został prawidłowo przeprowadzony.

Zawartość jest wysterylizowana i gotowa do użycia po ok. 6 min.

Zawartość jest wysterylizowana i gotowa do użycia po ok. 6 min.

Sterylizacja parowa jest znacznie szybsza (i bezpieczniejsza) niż tradycyjna metoda zaparzania butelek w garnku lub kuchence. W ciągu 6 minut w sterylizatorze cyfrowym wysterylizowanych jest 6 butelek, smoczki i nasadki.

Mieści maks. sześć butelek Philips Avent

Mieści maks. sześć butelek Philips Avent

Sterylizator ma niewielkie rozmiary, dzięki czemu zajmuje mało miejsca w kuchni. Mimo to zmieści się w nim sześć butelek Philips Avent lub dwa laktatory ręczne Philips Avent. Dwa wewnętrzne kosze można połączyć w jeden, aby powstał kosz do zmywarki, co znacznie ułatwia wstępne mycie małych elementów, np. smoczków.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

6

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

12/02/2015

Polska

Polska

Ten produkt spełnia w 100% swoje zadanie

Produkt jest łatwy w obsłudze. Dzięki niemu szybko i sprawnie mogłam wysterylizować butelki, smoczki i laktator :) polecam!!!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

31/08/2014

Polska

Polska

wygoda dla mamy

Bardzo ułatwił mi zadanie podczas sterylizacji smoczków i butelek - naprawdę chwilka - szybki załadunek, szybka steryzlizacja i mogłam je znów spokojnie używać. Teraz, kiedy moje dzieci nie używają już ani butelek, ani smoczków (uff) sterylizator przekazałam siostrze i znów jest w stałym użyciu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

17/06/2019

România

România

Nelipsit unei mamici

Folosesc de 2 ani si 4 luni acest tip de sterilizator Sunt mega mulțumită de produs ,am bibetoane dezinfectate non stop ,usor de folosit Recomand cu incredere inamicilor so viitoarelor mamici!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF276/42 Sterilizator digital cu abur

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF276/42 Sterilizator digital cu abur

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 

  1. Butelka nie jest dołączona do zestawu