Wystarczy wlać wodę, załadować i wybrać tryb

Oprócz niezwykłej funkcjonalności sterylizator cyfrowy jest także łatwy i prosty w obsłudze. Wystarczy wlać wodę, umieścić w sterylizatorze butelki, laktator ręczny lub akcesoria i wybrać odpowiedni tryb. Tryb 1 umożliwia wykonanie jednego cyklu, który nadaje się wtedy, gdy wszystkie elementy zostaną wyjęte po zakończeniu procesu. Tryb 2 przeznaczony jest do sterylizacji 24-godzinnej, co jest bardzo przydatne, jeśli elementy mają pozostać na noc w sterylizatorze lub jeśli chcesz wyjmować tylko jedną butelkę do każdego karmienia. Nieważne, którą metodę wybierzesz, sterylizator i tak znacznie ułatwi Ci to zadanie.