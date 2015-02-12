Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
220–240 V
Wyświetlacz oraz sygnały dźwiękowe poinformują o zakończeniu procesu sterylizacji i przez jaki czas elementy pozostaną sterylne. Na wyświetlaczu pojawi się także komunikat w przypadku zbyt dużej lub małej ilości wody. W ten sposób można mieć zawsze pewność, że proces sterylizacji został prawidłowo przeprowadzony.
Sterylizacja parowa jest znacznie szybsza (i bezpieczniejsza) niż tradycyjna metoda zaparzania butelek w garnku lub kuchence. W ciągu 6 minut w sterylizatorze cyfrowym wysterylizowanych jest 6 butelek, smoczki i nasadki.
Sterylizator ma niewielkie rozmiary, dzięki czemu zajmuje mało miejsca w kuchni. Mimo to zmieści się w nim sześć butelek Philips Avent lub dwa laktatory ręczne Philips Avent. Dwa wewnętrzne kosze można połączyć w jeden, aby powstał kosz do zmywarki, co znacznie ułatwia wstępne mycie małych elementów, np. smoczków.
5.0
z 5
6
Opinie
100%
poleca ten produkt
joann87k
12/02/2015
Polska
Ten produkt spełnia w 100% swoje zadanie
Produkt jest łatwy w obsłudze. Dzięki niemu szybko i sprawnie mogłam wysterylizować butelki, smoczki i laktator :) polecam!!!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
gracet
31/08/2014
Polska
wygoda dla mamy
Bardzo ułatwił mi zadanie podczas sterylizacji smoczków i butelek - naprawdę chwilka - szybki załadunek, szybka steryzlizacja i mogłam je znów spokojnie używać. Teraz, kiedy moje dzieci nie używają już ani butelek, ani smoczków (uff) sterylizator przekazałam siostrze i znów jest w stałym użyciu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
Vioflo2783
17/06/2019
România
Nelipsit unei mamici
Folosesc de 2 ani si 4 luni acest tip de sterilizator Sunt mega mulțumită de produs ,am bibetoane dezinfectate non stop ,usor de folosit Recomand cu incredere inamicilor so viitoarelor mamici!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF276/42 Sterilizator digital cu abur
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF276/42 Sterilizator digital cu abur
Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku.
Butelka nie jest dołączona do zestawu