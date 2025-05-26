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  • Lekki, przepuszczający powietrze smoczek dla wrażliwej skóry
  • Lekki, przepuszczający powietrze smoczek dla wrażliwej skóry
  • Lekki, przepuszczający powietrze smoczek dla wrażliwej skóry
  • Lekki, przepuszczający powietrze smoczek dla wrażliwej skóry
  • Lekki, przepuszczający powietrze smoczek dla wrażliwej skóry
  • Lekki, przepuszczający powietrze smoczek dla wrażliwej skóry
  • Lekki, przepuszczający powietrze smoczek dla wrażliwej skóry
  • Lekki, przepuszczający powietrze smoczek dla wrażliwej skóry

Produkcja zakończona

Philips Avent Ultra airSmoczek

SCF376/11

4.9
| (354) Opinie | 99% poleca ten produkt
Lekki, przepuszczający powietrze smoczek dla wrażliwej skóry
Uspokój swoje dziecko za pomocą smoczka, który pozwala skórze oddychać i jest pod ręką przez całą noc. Smoczek ultra air na noc ma cztery bardzo duże otwory, dzięki czemu delikatna skóra Twojego dziecka pozostaje gładka i sucha. Świecąca w ciemności tarcza ułatwia znalezienie smoczka nawet przy zgaszonym świetle.
Poznaj wszystkie korzyści
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dzieci akceptuje smoczki Philips Avent1

Łatwo zlokalizować smoczek, gdy jest ciemno

Lekki, przepuszczający powietrze smoczek dla wrażliwej skóry

  • Z tarczą świecącą w ciemności

  • Ortodontyczny, bez bisfenolu A

  • 2 sztuki w opakowaniu

  • 0–6 miesięcy

Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać

Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać

Bardzo duże otwory zapewniają dostęp powietrza do skóry Twojego maluszka, pozwalając zachować jej suchość i uspokajając Twoje dziecko.

Długotrwałe świecenie w ciemności

Długotrwałe świecenie w ciemności

Użyj świecącego w ciemności przycisku smoczka Ultra Air, aby szybko znaleźć smoczek dziecka bez włączania światła.

Smoczek wykonany w 100% z silikonu jakości spożywczej

Smoczek wykonany w 100% z silikonu jakości spożywczej

Wybór rodzaju silikonu, z którego wykonane są smoczki Ultra Soft i Ultra Air, był przemyślany — jest to bezpieczny i obojętny materiał szeroko stosowany w medycynie. Co więcej, jest wolny od szkodliwych substancji chemicznych, związków endokrynnych (np. BPA) oraz alergenów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

354

Opinie

99%

poleca ten produkt

26/05/2025

Polska

Polska

Idealny uspokajacz

Lekki, o ortodontycznym kształcie i z wentylacją! Łatwo się wyparza. Nie odciska się na buzi. A do tego świeci w ciemności. Polecam.

Zalety

Lekki i oddychający

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF376/18 Smoczek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF376/18 Smoczek

31/12/2023

Polska

Polska

Polecam całym sercem smoczek Philips

Nasz maluch jest wymagający i mało smoczków mu odpowiada, do tej pory akceptował tylko i wyłącznie kauczukowe, stąd też miałam obawy że nie zaakceptuje smoczka Philips, ale się myliłam. Smoczek nie pozostawia śladu na skórze, synek od razu go zaakceptował. Pięknie się świeci w ciemności przez co nie ma problemu ze znalezieniem go gdy wypadnie. Jednym słowem genialny😍

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF376/13 Smoczek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF376/13 Smoczek

16/08/2021

Polska

Polska

Pracownik Philips

Zweryfikowany kupujący

Super smoczki

[Employee of philipsglobal] Jestem bardzo zadowolona z produktu, polecam kazdemu.

Zalety

widoczny w nocy, ladne i latwo przyswajalne przez dziecko

Wady

Maly wybor kolorow

Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF376/21 Smoczek

Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF376/21 Smoczek

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Przypisy

  1. Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201). 

  1. Testy konsumenckie przeprowadzone w latach 2016–2017 w USA pokazują, że smoczek Philips Avent Ultra Air i Ultra Soft o teksturowanej powierzchni jest akceptowany średnio w 98% przypadków.

  2. Testy konsumenckie przeprowadzone przez MetrixLab Nederland w latach 2016–2017 w USA pokazują, że teksturowane smoczki Philips Avent Ultra Air i Ultra Soft dla dzieci w wieku 0–6 i 6–18 miesięcy są akceptowane średnio w 98% przypadków.