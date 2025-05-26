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Produkcja zakończona
Z tarczą świecącą w ciemności
Ortodontyczny, bez bisfenolu A
2 sztuki w opakowaniu
0–6 miesięcy
Bardzo duże otwory zapewniają dostęp powietrza do skóry Twojego maluszka, pozwalając zachować jej suchość i uspokajając Twoje dziecko.
Użyj świecącego w ciemności przycisku smoczka Ultra Air, aby szybko znaleźć smoczek dziecka bez włączania światła.
Wybór rodzaju silikonu, z którego wykonane są smoczki Ultra Soft i Ultra Air, był przemyślany — jest to bezpieczny i obojętny materiał szeroko stosowany w medycynie. Co więcej, jest wolny od szkodliwych substancji chemicznych, związków endokrynnych (np. BPA) oraz alergenów.
4.9
z 5
354
Opinie
99%
poleca ten produkt
Magdalename
26/05/2025
Polska
Idealny uspokajacz
Lekki, o ortodontycznym kształcie i z wentylacją! Łatwo się wyparza. Nie odciska się na buzi. A do tego świeci w ciemności. Polecam.
Zalety
Lekki i oddychający
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF376/18 Smoczek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF376/18 Smoczek
Jullia kk3
31/12/2023
Polska
Polecam całym sercem smoczek Philips
Nasz maluch jest wymagający i mało smoczków mu odpowiada, do tej pory akceptował tylko i wyłącznie kauczukowe, stąd też miałam obawy że nie zaakceptuje smoczka Philips, ale się myliłam. Smoczek nie pozostawia śladu na skórze, synek od razu go zaakceptował. Pięknie się świeci w ciemności przez co nie ma problemu ze znalezieniem go gdy wypadnie. Jednym słowem genialny😍
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF376/13 Smoczek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF376/13 Smoczek
16/08/2021
Polska
Pracownik Philips
Zweryfikowany kupujący
Super smoczki
[Employee of philipsglobal] Jestem bardzo zadowolona z produktu, polecam kazdemu.
Zalety
widoczny w nocy, ladne i latwo przyswajalne przez dziecko
Wady
Maly wybor kolorow
Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF376/21 Smoczek
Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF376/21 Smoczek
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
Testy konsumenckie przeprowadzone w latach 2016–2017 w USA pokazują, że smoczek Philips Avent Ultra Air i Ultra Soft o teksturowanej powierzchni jest akceptowany średnio w 98% przypadków.
Testy konsumenckie przeprowadzone przez MetrixLab Nederland w latach 2016–2017 w USA pokazują, że teksturowane smoczki Philips Avent Ultra Air i Ultra Soft dla dzieci w wieku 0–6 i 6–18 miesięcy są akceptowane średnio w 98% przypadków.