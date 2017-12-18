Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
1 butelka
120 ml
ze smoczkiem dla niemowląt
0m+
Szklana butelka Natural jest odporna na temperaturę i jej zmiany. Może zatem być przechowywana w lodówce i podgrzewana. Można ją również sterylizować.
Doskonałej jakości szkło borokrzemianowe zapewnia najwyższą jakość i doskonałą czystość.
Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
4.8
z 5
20
Opinie
94%
poleca ten produkt
retroxy
18/12/2017
Česká republika
Vynikající po všech stránkách
Doporučuji tuto lahev všem matkám novorozenců, které kojí. Právě ona mi zachránila kojení. Jde o úžasný výrobek s promyšleně tvarovaným dudlíkem, ergonomickým tvarem lahve, která je zároveń velmi lehká,
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural
PetaMat
18/12/2017
Česká republika
Doporučuji
Vyzkoušela jsem pár konkurenčních lahviček, ale jedině tahle byla svým tvarem savičky přijata. Krásný jednoduchý design, hlavně je skleněná, což pro nás bylo hlavní. Dobře se udržuje. Neporušila nám kojení.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural
Tereza114
17/12/2017
Česká republika
výborná lahvička
Super produkt pro ty, kdo nemá dostatek mléka, nebo musí odsávat a přitom to nechce vzdát.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011