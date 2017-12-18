ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią

Produkcja zakończona

Philips AventSzklana butelka dla niemowląt Natural

SCF671/17

4.8
| (20) Opinie | 94% poleca ten produkt
Łatwe łączenie z karmieniem piersią
Nasza szklana butelka Natural sprawia, że karmienie staje się bardziej naturalne dla Ciebie i dziecka. Smoczek jest wyposażony w zwiększające komfort płatki, które powodują, że przypomina on pierś — dzięki temu dziecko może przyssać się do niego w naturalny sposób. Ułatwia to łączenie karmienia piersią i butelką.
Poznaj wszystkie korzyści

Naturalne przysysanie

Łatwe łączenie z karmieniem piersią

  • 1 butelka

  • 120 ml

  • ze smoczkiem dla niemowląt

  • 0m+

Odporność na temperaturę

Odporność na temperaturę

Szklana butelka Natural jest odporna na temperaturę i jej zmiany. Może zatem być przechowywana w lodówce i podgrzewana. Można ją również sterylizować.

Szkło farmaceutyczne

Doskonałej jakości szkło borokrzemianowe zapewnia najwyższą jakość i doskonałą czystość.

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

20

Opinie

94%

poleca ten produkt

4
3
2

18/12/2017

Česká republika

Česká republika

Vynikající po všech stránkách

Doporučuji tuto lahev všem matkám novorozenců, které kojí. Právě ona mi zachránila kojení. Jde o úžasný výrobek s promyšleně tvarovaným dudlíkem, ergonomickým tvarem lahve, která je zároveń velmi lehká,

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural

18/12/2017

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Vyzkoušela jsem pár konkurenčních lahviček, ale jedině tahle byla svým tvarem savičky přijata. Krásný jednoduchý design, hlavně je skleněná, což pro nás bylo hlavní. Dobře se udržuje. Neporušila nám kojení.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

výborná lahvička

Super produkt pro ty, kdo nemá dostatek mléka, nebo musí odsávat a přitom to nechce vzdát.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011