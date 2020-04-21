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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
2 butelki
125 ml
ze smoczkiem dla niemowląt
0m+
Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Płatki znajdujące się wewnątrz smoczka zwiększają jego miękkość i giętkość bez ryzyka zapadania się smoczka. Twoje dziecko polubi bardziej wygodny sposób karmienia.
Innowacyjna, podwójna nakładka zmniejsza dyskomfort i częstotliwość występowania kolki, odprowadzając powietrze do butelki zamiast do brzuszka dziecka.
4.9
z 5
162
Opinie
99%
poleca ten produkt
TYTYTY
21/04/2020
Polska
SMOCZEK IDEALNY DLA DZIECKA
PRODUKT JEST GODNY POLECENIA. NATURALNY SMOCZEK DZIĘKI NIEMU DZIECKO NIE ŁYKA POWIETRZA
Zalety
NATURALNY SMOCZEK
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF690/17 Butelka dla niemowląt Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF690/17 Butelka dla niemowląt Natural
Patka88
27/07/2018
Polska
Jest niezastąpiona
Używamy tej butelki od pierwszych dni życia do czego zmusiły nas problemy z laktacja. Maluszek nie miał problemów ze ssaniem i chętnie pił z butelki. Teraz łącze karmienie piersią z karmieniem butelką. Z butelkami nic się nie dzieje mamy ich kilka i tylko wymieniamy smoczki zgodnie z zaleceniami producenta by były dostosowane do wieku dziecka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF690/17 Butelka dla niemowląt Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF690/17 Butelka dla niemowląt Natural
LukaszLukasz
05/03/2018
Polska
Ergonomiczna
poręczna mała buteleczka zawsze pod ręką w podróży
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF690/17 Butelka dla niemowląt Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF690/17 Butelka dla niemowląt Natural
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011