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Produkcja zakończona
1 butelka Natural
60 ml
Smoczek First Flow
Smoczek o kształcie naturalnej brodawki
Mniejsza wielkość otworu zapewnia wolniej pijącym dzieciom lepszą kontrolę prędkości picia. Smoczek dla noworodków Natural ma idealną prędkość wypływu do tego, aby rozpocząć karmienie dziecka butelką.
Mniejsza butelka pomaga zapewnić odpowiednią ilość pokarmu dla mniejszego brzuszka dziecka
Bardziej miękki smoczek o teksturowanej powierzchni bardziej przypomina pierś.
5.0
z 5
23
Opinie
100%
poleca ten produkt
Paulina27
09/04/2018
Polska
Mała, wielka butelka!
Butelki Avent Natural towarzyszą nam przewlekle prawie od samego początku - najpierw jako wspomaganie przy karmieniu piersią, potem (gdy okazało się, że synek ma alergię pokarmową i musi pić mleko modyfikowane) jako główny sposób podawania posiłku. Synek od razu przekonał się do kształtu smoczków (mają przypominać kształtem piersi i coś w tym jest) i nie miał żadnych problemów ze ssaniem, a my - dzięki funkcji antykolkowej - z bólami brzuszka, powodowanymi zasysaniem powietrza. Smoczki Avent Natural mają spory wybór rodzajów wypływu (za równo ze względu na ilość dziurek, jak i ich wielkość), dzięki czemu na każdym etapie historii z butelką, mogliśmy je dostosować do potrzeb i możliwości synka. Nie do końca wprawdzie przekonuje nas smoczek z regulowanym wpływem, ale reszta jest świetna.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF699/17 Butelka dla niemowląt
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF699/17 Butelka dla niemowląt
Agata23
03/07/2017
Polska
W 100% spełnia wymagania najmłodszych.
Mój synek od początku był karmiony tą butelką, nie ma zadnych dolegliwości a posiłki to sama radość dla niego i dla mnie. Polecamy !
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF699/17 Butelka dla niemowląt
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF699/17 Butelka dla niemowląt
Madaaa
14/10/2016
Polska
Super
Ta butelka zakonczyla nasz problem krztuszenia sie pokarmem. Ma maciupenka dziurke dzieki czemu moje dziecko przestalo sie krztusic.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF699/17 Butelka dla niemowląt
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF699/17 Butelka dla niemowląt