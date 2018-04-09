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  • Idealny produkt dla noworodków
  • Idealny produkt dla noworodków
  • Idealny produkt dla noworodków

Produkcja zakończona

Philips AventButelka dla niemowląt

SCF699/17

5
| (23) Opinie | 100% poleca ten produkt
Idealny produkt dla noworodków
Nasza butelka Natural o pojemności 60 ml pozwala dostarczyć ilość jedzenia idealnie odpowiadającą potrzebom noworodków. Zaprojektowana do użycia ze smoczkiem First Flow, ma mniejszą, bardziej kontrolowaną szybkość wypływu. Miękki, szeroki smoczek o specjalnej fakturze dokładniej przypomina pierś.
Poznaj wszystkie korzyści

Łatwe łączenie z karmieniem piersią

Idealny produkt dla noworodków

  • 1 butelka Natural

  • 60 ml

  • Smoczek First Flow

  • Smoczek o kształcie naturalnej brodawki

Smoczek o wolniejszym wypływie

Smoczek o wolniejszym wypływie

Mniejsza wielkość otworu zapewnia wolniej pijącym dzieciom lepszą kontrolę prędkości picia. Smoczek dla noworodków Natural ma idealną prędkość wypływu do tego, aby rozpocząć karmienie dziecka butelką.

mniejsza butelka o pojemności 60 ml zaprojektowana z myślą o karmieniu noworodków

mniejsza butelka o pojemności 60 ml zaprojektowana z myślą o karmieniu noworodków

Mniejsza butelka pomaga zapewnić odpowiednią ilość pokarmu dla mniejszego brzuszka dziecka

Miękki smoczek o teksturowanej powierzchni

Miękki smoczek o teksturowanej powierzchni

Bardziej miękki smoczek o teksturowanej powierzchni bardziej przypomina pierś.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

23

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

09/04/2018

Polska

Polska

Mała, wielka butelka!

Butelki Avent Natural towarzyszą nam przewlekle prawie od samego początku - najpierw jako wspomaganie przy karmieniu piersią, potem (gdy okazało się, że synek ma alergię pokarmową i musi pić mleko modyfikowane) jako główny sposób podawania posiłku. Synek od razu przekonał się do kształtu smoczków (mają przypominać kształtem piersi i coś w tym jest) i nie miał żadnych problemów ze ssaniem, a my - dzięki funkcji antykolkowej - z bólami brzuszka, powodowanymi zasysaniem powietrza. Smoczki Avent Natural mają spory wybór rodzajów wypływu (za równo ze względu na ilość dziurek, jak i ich wielkość), dzięki czemu na każdym etapie historii z butelką, mogliśmy je dostosować do potrzeb i możliwości synka. Nie do końca wprawdzie przekonuje nas smoczek z regulowanym wpływem, ale reszta jest świetna.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF699/17 Butelka dla niemowląt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF699/17 Butelka dla niemowląt

03/07/2017

Polska

Polska

W 100% spełnia wymagania najmłodszych.

Mój synek od początku był karmiony tą butelką, nie ma zadnych dolegliwości a posiłki to sama radość dla niego i dla mnie. Polecamy !

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF699/17 Butelka dla niemowląt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF699/17 Butelka dla niemowląt

14/10/2016

Polska

Polska

Super

Ta butelka zakonczyla nasz problem krztuszenia sie pokarmem. Ma maciupenka dziurke dzieki czemu moje dziecko przestalo sie krztusic.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF699/17 Butelka dla niemowląt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF699/17 Butelka dla niemowląt

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie