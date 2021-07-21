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Philips Avent SCY106/02 Anti-colic baby bottle
Produkcja zakończona
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SCY106/01
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Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?
Czy moje produkty do karmienia Philips Avent są ze sobą zgodne?
Czy mogę podgrzewać butelki Philips Avent w mikrofalówce?
Jak dokładna jest skala na butelce Philips Avent?
Stanowisko Philips Avent wobec mikrodrobin plastiku w butelkach dla dzieci. (2021)
Jak używać nakładki AirFree z butelką antykolkową Philips Avent?
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