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Produkcja zakończona
SHE3855GD/00
Dostępne warianty
Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja
Douszne
Nasadki są dostępne w 3 rozmiarach (małym, średnim i dużym), co pozwala na dokładne dostosowanie do potrzeb użytkownika.
Wbudowany mikrofon umożliwia łatwe przełączanie między słuchaniem utworów muzycznych a odbieraniem połączeń telefonicznych. Dzięki temu nigdy nie tracisz łączności.
Matowa, metalizowana powłoka wysokiej jakości stanowi dodatkową warstwę ochronną i idealnie pasuje do urządzenia iPhone 6S.
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