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  • Jasne brzmienie, mocne basy
  • Jasne brzmienie, mocne basy
  • Jasne brzmienie, mocne basy
  • Jasne brzmienie, mocne basy
  • Jasne brzmienie, mocne basy
  • Jasne brzmienie, mocne basy

Produkcja zakończona

Słuchawki z mikrofonem

SHE3855SG/00

Dostępne warianty

Srebrna
Srebrna
Srebrnoszary
Srebrnoszary
Złote
Złote
Jasne brzmienie, mocne basy
Stylowe słuchawki douszne Philips Chromz zapewniają mocne brzmienie basów, wygodę i świetny wygląd. Matowa, próżniowa metalizowana powłoka dostępna jest w wielu kolorach, więc łatwo dopasujesz ją do urządzenia iPhone 6S.
Poznaj wszystkie korzyści

Matowe, próżniowe metalizowane wykończenie wysokiej jakości

Jasne brzmienie, mocne basy

  • Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja

  • Douszne

3 wymienne gumowe nasadki zapewniają optymalne dopasowanie

3 wymienne gumowe nasadki zapewniają optymalne dopasowanie

Nasadki są dostępne w 3 rozmiarach (małym, średnim i dużym), co pozwala na dokładne dostosowanie do potrzeb użytkownika.

Wbudowany mikrofon umożliwia przełączanie między muzyką a rozmowami telefonicznymi

Wbudowany mikrofon umożliwia przełączanie między muzyką a rozmowami telefonicznymi

Wbudowany mikrofon umożliwia łatwe przełączanie między słuchaniem utworów muzycznych a odbieraniem połączeń telefonicznych. Dzięki temu nigdy nie tracisz łączności.

Stylowa, próżniowa metalizowana powłoka o matowym odcieniu zapewnia dodatkową ochronę

Stylowa, próżniowa metalizowana powłoka o matowym odcieniu zapewnia dodatkową ochronę

Matowa, metalizowana powłoka wysokiej jakości stanowi dodatkową warstwę ochronną i idealnie pasuje do urządzenia iPhone 6S.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie