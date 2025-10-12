Jasne brzmienie, mocne basy

Stylowe słuchawki douszne Philips Chromz zapewniają mocne brzmienie basów, wygodę i świetny wygląd. Matowa, próżniowa metalizowana powłoka dostępna jest w wielu kolorach, więc łatwo dopasujesz ją do urządzenia iPhone 6S.