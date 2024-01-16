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  • Kawa perfekcyjnie dopasowana do Ciebie
  • Kawa perfekcyjnie dopasowana do Ciebie
  • Kawa perfekcyjnie dopasowana do Ciebie
  • Kawa perfekcyjnie dopasowana do Ciebie
  • Kawa perfekcyjnie dopasowana do Ciebie
  • Kawa perfekcyjnie dopasowana do Ciebie
  • Kawa perfekcyjnie dopasowana do Ciebie
  • Kawa perfekcyjnie dopasowana do Ciebie
  • Kawa perfekcyjnie dopasowana do Ciebie
  • Kawa perfekcyjnie dopasowana do Ciebie
  • Kawa perfekcyjnie dopasowana do Ciebie
  • Kawa perfekcyjnie dopasowana do Ciebie
  • Kawa perfekcyjnie dopasowana do Ciebie
  • Kawa perfekcyjnie dopasowana do Ciebie
  • Kawa perfekcyjnie dopasowana do Ciebie

Saeco GranAromaW pełni automatyczny ekspres do kawy

SM6582/30

4.9
| (155) Opinie | 98% poleca ten produkt
Kawa perfekcyjnie dopasowana do Ciebie
Intuicyjnie dostosuj i przygotuj aromatyczną kawę, taką jak Cappuccino czy Latte Macchiato, z zaprogramowanymi profilami smakowymi dzięki technologii CoffeeMaestro. Ciesz się jedwabistą mleczną pianką, nawet w przypadku przygotowywania dwóch napojów mlecznych jednocześnie.
Poznaj wszystkie korzyści

Możliwość dostosowania kawy dzięki wstępnym ustawieniom smaku

Kawa perfekcyjnie dopasowana do Ciebie

  • 6 profili użytkowników

  • 6 profili użytkownika

  • Metaliczny

  • Kolorowy wyświetlacz TFT

Delektuj się 16 pysznymi napojami, które najbardziej lubisz

Delektuj się 16 pysznymi napojami, które najbardziej lubisz

Odkrywaj świat kawy od popularnych napojów, takich jak Espresso i Cappuccino, po modne włoskie Americano i Espresso Macchiato.

3 zaprogramowane ustawienia smaku dostosowane do potrzeb dzięki CoffeeMaestro

3 zaprogramowane ustawienia smaku dostosowane do potrzeb dzięki CoffeeMaestro

Dostosuj kawę do siebie, wybierając odpowiedni profil smaku (Delicato, Intenso, Forte) dla swojego napoju. Ekspres automatycznie dostosowuje ustawienia parzenia, takie jak moc kawy, jej objętość i czas wstępnego zaparzania, aby zapewnić odpowiedni smak kawy.

HygieSteam usuwa ≤99,9% mikroorganizmów znajdujących się na różnych częściach zbiornika na mleko*

HygieSteam usuwa ≤99,9% mikroorganizmów znajdujących się na różnych częściach zbiornika na mleko*

Nasz innowacyjny system automatycznego czyszczenia HygieSteam usuwa 99,9% mikroorganizmów z części pojemnika na mleko*.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

155

Opinie

98%

poleca ten produkt

3
2

16/01/2024

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Skvělý automatický kávovar

Skvělý automatický kávovar s napěňovačem mléka a mlýnkem na kávu. Co se mi moc líbí, že je zde několik profilů, takže si mohu nastavit kávu podle sebe a nikdo mi nezmění nastavení. Manželka si může nastavit své mléčné kávy a děti třeba kako.

Zalety

Profily, napěňovač mléka, jednoduché čištění

Wady

Nepřišel jsem na to, aby se při každém zapnutí a vypnutí nedělal průplach cest. Tím pádem je větší spotřeba vody

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla GranAroma SM6582/10 Plně automatický kávovar

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla GranAroma SM6582/10 Plně automatický kávovar

06/03/2023

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

spokojenost s novým kávovarem

- každý kávomil si přijde na své - snadné používání i údržba - dotykový barevný displej - kompaktní rozměry - celá řada chytrých funkcí Při každém pití nápojů z tohoto kávovaru se vždy v duchu přenesu do kavárny v italské Neapoli. Ano, přesně tak výborné jsou nápoje tímto kávovarem připravené. A to jak klasické espresso tak i mléčné cappuccino. Člověk má na výběr až 14 nápojů a 12 možností hrubosti mletí. Takže si vybere opravdu každý. Samozřejmostí je jednoduché používání a snadná údržba mléčného systému. Vše uzavírá celá řada chytrých funkcí, které dokáží vyladit nápoj k absolutní dokonalosti. Nemám co dodat, kávovar vřele doporučuji.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla GranAroma SM6585/00 Plně automatický kávovar

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla GranAroma SM6585/00 Plně automatický kávovar

07/04/2022

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Výrobek má skvělé funkce !

Skvělý výrobek za rozumnou cenu. Plnohodnotná náhrada profi kávovarů. Spousta druhů nápojů, velká variabilita. Rozhodně doporučuji. Zatím nejlepší kávovar, ze kterého jsem měl možnost ochutnat caffé. V kombinaci se zákaznickou slevou velmi výhodná koupě.

Zalety

Rychlost přípravy, skvělý design, variabilita nastavení, skvělé capuccino, latté...

Wady

Zvýšená konzumace kávy - nedá se odolat...

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla GranAroma SM6582/30 Plně automatický kávovar

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla GranAroma SM6582/30 Plně automatický kávovar

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Przypisy

  1. 99,9999% mikroorganizmów na podstawie testów laboratoryjnych.

  2. W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia.