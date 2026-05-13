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Saeco GranAroma W pełni automatyczny ekspres do kawy
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SM6582/30
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Important Information Manual Philips GranAroma Fully automatic espresso machine
User Manual Philips GranAroma Fully automatic espresso machine
Wszystko (5)
Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących ekspresu do kawy Saeco
Czy mogę użyć innego filtra w ekspresie do kawy firmy Philips?
Jak usunąć kamień z ekspresu do kawy Saeco GranAroma
Jak korzystać z tabletek do usuwania oleju kawowego Philips?
Smarowanie bloku zaparzającego ekspresu Philips
Pokrywka pojemnika na kawę mieloną
W pełni automatyczny ekspres do kawyBlok zaparzający
Wewnętrzny spieniacz do mleka
Zbiornik na wodę
Panel przedni
Pokrywa tacki ociekowej
W pełni automatyczny ekspres do kawyTacka ociekowa
W pełni automatyczny ekspres do kawyPojemnik na fusy kawowe
W pełni automatyczny ekspres do kawyMiarka do kawy
Karafka do mleka — kompletny zestaw
Elastyczna rurka do mleka
Pokrywka pojemnika na ziarna kawy
Metalowa rurka do mleka
Odkamieniacz do ekspresów do kawy
Tabletki odtłuszczające do bloku zaparzającego
Środek do czyszczenia obiegu mleka
Zestaw do konserwacji ekspresu z filtrami AquaClean
Akcesoria do konserwacjiAntywapienny filtr wody AquaClean
Akcesoria do konserwacji2x Antywapienny filtr wody AquaClean
Złącze rurki do mleka
Mały filtr wody
W pełni automatyczny ekspres do kawyPrzewód zasilający
Ekspres do espressoSmar firmy Philips do bloku zaparzającego
Szczoteczka do czyszczenia
Pasek testowy do sprawdzania jakości wody
Tacka ociekowa ekspresu do kawy Philips szybko napełnia się wodą
Ekspres do kawy firmy Philips nie włącza się
Ekspres do kawy Philips nie spienia dobrze mleka
Ekspres do kawy Philips nie mieli ziaren kawy
Ekspresu do kawy Philips wydaje dźwięki
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