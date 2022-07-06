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  • Odkrywaj świat kaw dzięki ekspresowi Saeco.
  • Odkrywaj świat kaw dzięki ekspresowi Saeco.
  • Odkrywaj świat kaw dzięki ekspresowi Saeco.
  • Odkrywaj świat kaw dzięki ekspresowi Saeco.
  • Odkrywaj świat kaw dzięki ekspresowi Saeco.
  • Odkrywaj świat kaw dzięki ekspresowi Saeco.
  • Odkrywaj świat kaw dzięki ekspresowi Saeco.
  • Odkrywaj świat kaw dzięki ekspresowi Saeco.
  • Odkrywaj świat kaw dzięki ekspresowi Saeco.
  • Odkrywaj świat kaw dzięki ekspresowi Saeco.
  • Odkrywaj świat kaw dzięki ekspresowi Saeco.
  • Odkrywaj świat kaw dzięki ekspresowi Saeco.
  • Odkrywaj świat kaw dzięki ekspresowi Saeco.
  • Odkrywaj świat kaw dzięki ekspresowi Saeco.
  • Odkrywaj świat kaw dzięki ekspresowi Saeco.
  • Odkrywaj świat kaw dzięki ekspresowi Saeco.
  • Odkrywaj świat kaw dzięki ekspresowi Saeco.
  • Odkrywaj świat kaw dzięki ekspresowi Saeco.
  • Odkrywaj świat kaw dzięki ekspresowi Saeco.
  • Odkrywaj świat kaw dzięki ekspresowi Saeco.
  • Odkrywaj świat kaw dzięki ekspresowi Saeco.
  • Odkrywaj świat kaw dzięki ekspresowi Saeco.
  • Odkrywaj świat kaw dzięki ekspresowi Saeco.
  • Odkrywaj świat kaw dzięki ekspresowi Saeco.

Saeco XelsisAutomatyczny ekspres do kawy

SM7581/00

4.9
| (50) Opinie | 98% poleca ten produkt

2 Nagrody

Odkrywaj świat kaw dzięki ekspresowi Saeco.
Ciesz się ulubioną kawą — od mocnego ristretto po doskonałe cappuccino. Wystarczy, że wybierzesz jeden z 12 napojów. Możesz z łatwością dostosować moc kawy, proporcje kawy i mleka za pomocą intuicyjnego panelu sterowania.
Poznaj wszystkie korzyści

12 wyśmienitych napojów idealnie skrojonych do Twoich potrzeb

Odkrywaj świat kaw dzięki ekspresowi Saeco.

  • System LatteDuo

  • System LatteDuo

  • Srebrny

  • 12-stopniowy regulowany młynek

20 000 filiżanek wyśmienitej kawy dzięki trwałemu ceramicznemu młynkowi

20 000 filiżanek wyśmienitej kawy dzięki trwałemu ceramicznemu młynkowi

Nasze młynki są wykonane z nowoczesnej ceramiki, niezwykle twarde i precyzyjne. Świeże ziarna kawy są delikatnie mielone, bez ryzyka przegrzania. Proces ten wydobywa z kawy najlepsze smaki i aromaty, pozwalając uzyskać co najmniej 20 tysięcy filiżanek doskonałego napoju.

Oznaczenie CSA: Saeco wydobywa z ziaren kawy to, co najlepsze

Oznaczenie CSA: Saeco wydobywa z ziaren kawy to, co najlepsze

Technologia Saeco umożliwia wydobycie najlepszych smaków z ulubionych ziaren kawy, zapewniając intensywny i autentyczny aromat i smak (prażony, czekoladowy, orzechowy, owocowy, kwiatowy, pikantny)

Szybkie przygotowanie dzięki wysokiej jakości systemowi podgrzewania wody

Szybkie przygotowanie dzięki wysokiej jakości systemowi podgrzewania wody

Doskonała kawa wymaga idealnej temperatury. Nasz wysokiej jakości termoblok jest wykonany z lekkiego aluminium z obudową ze stali nierdzewnej, dzięki czemu szybko nagrzewa się do optymalnej temperatury

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Nagrody

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  • Award image VRS_AWARD-961326

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

50

Opinie

98%

poleca ten produkt

3
2

06/07/2022

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Náš první kávovar, zatím skvělá volba

Chtěl jsem kávovar, který bude mít nádržku na vodu vpředu, keramický mlýnek, snadné čištění. Toto vše splnil Xelsis.

Zalety

jednoduchá obsluha i údržba

Wady

nenašel jsem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Xelsis SM7580/00 Automatický kávovar

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Xelsis SM7580/00 Automatický kávovar

09/01/2022

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Skvělá káva bez námahy

S kávovarem jsem moc spokojená, má velmi snadné ovládání i čištění. Moc se mi líbí systém napěňování mléka, který umožňuje trubičku na mléko nejen vložit do příslušné karafy, ale také rovnou do krabice s mlékem. Každý detail kávovaru je dobře vymyšlený, mám z něho velkou radost!

Zalety

Jednoduché ovládání i čištění, skvělá chuť kávy

Wady

Žádné

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Xelsis SM7581/00 Automatický kávovar

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Xelsis SM7581/00 Automatický kávovar

19/10/2021

Česká republika

Česká republika

Kávovar Saeco

Kávovar je opravdu výborný. Jednoduché ovládání a výborné druhý kávy. Nastavení všeho od teploty až po chuť.

Zalety

Rychlost a tichý chod. Menu v češtině.

Wady

Žádné mě nenapadají.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Xelsis SM7581/00 Automatický kávovar

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Xelsis SM7581/00 Automatický kávovar

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia

  2. Etykieta energetyczna: klasa B, zgodnie ze szwajcarską etykietą energetyczną i w oparciu o standardową metodę pomiaru określoną w normie EN 60661.