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System LatteDuo
System LatteDuo
Srebrny
12-stopniowy regulowany młynek
Nasze młynki są wykonane z nowoczesnej ceramiki, niezwykle twarde i precyzyjne. Świeże ziarna kawy są delikatnie mielone, bez ryzyka przegrzania. Proces ten wydobywa z kawy najlepsze smaki i aromaty, pozwalając uzyskać co najmniej 20 tysięcy filiżanek doskonałego napoju.
Technologia Saeco umożliwia wydobycie najlepszych smaków z ulubionych ziaren kawy, zapewniając intensywny i autentyczny aromat i smak (prażony, czekoladowy, orzechowy, owocowy, kwiatowy, pikantny)
Doskonała kawa wymaga idealnej temperatury. Nasz wysokiej jakości termoblok jest wykonany z lekkiego aluminium z obudową ze stali nierdzewnej, dzięki czemu szybko nagrzewa się do optymalnej temperatury
Nagrody
4.9
z 5
50
Opinie
98%
poleca ten produkt
strzi
06/07/2022
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Náš první kávovar, zatím skvělá volba
Chtěl jsem kávovar, který bude mít nádržku na vodu vpředu, keramický mlýnek, snadné čištění. Toto vše splnil Xelsis.
Zalety
jednoduchá obsluha i údržba
Wady
nenašel jsem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Xelsis SM7580/00 Automatický kávovar
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Xelsis SM7580/00 Automatický kávovar
Klokan147
09/01/2022
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Skvělá káva bez námahy
S kávovarem jsem moc spokojená, má velmi snadné ovládání i čištění. Moc se mi líbí systém napěňování mléka, který umožňuje trubičku na mléko nejen vložit do příslušné karafy, ale také rovnou do krabice s mlékem. Každý detail kávovaru je dobře vymyšlený, mám z něho velkou radost!
Zalety
Jednoduché ovládání i čištění, skvělá chuť kávy
Wady
Žádné
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Xelsis SM7581/00 Automatický kávovar
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Xelsis SM7581/00 Automatický kávovar
Djkertys
19/10/2021
Česká republika
Kávovar Saeco
Kávovar je opravdu výborný. Jednoduché ovládání a výborné druhý kávy. Nastavení všeho od teploty až po chuť.
Zalety
Rychlost a tichý chod. Menu v češtině.
Wady
Žádné mě nenapadají.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Xelsis SM7581/00 Automatický kávovar
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Xelsis SM7581/00 Automatický kávovar
Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia
Etykieta energetyczna: klasa B, zgodnie ze szwajcarską etykietą energetyczną i w oparciu o standardową metodę pomiaru określoną w normie EN 60661.