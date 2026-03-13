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Saeco Xelsis Automatyczny ekspres do kawy

Produkcja zakończona

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Saeco XelsisAutomatyczny ekspres do kawy

SM7680/00

Saeco Xelsis Automatyczny ekspres do kawy

Produkcja zakończona

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Instrukcje oraz dokumentacja

Quick start guide Philips Xelsis Super-automatic espresso machine

  • PDF plik, 4.1 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine

  • PDF plik, 388.3 kB
  • 13 March 2026

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