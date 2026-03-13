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Saeco Xelsis Automatyczny ekspres do kawy
Produkcja zakończona
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SM7680/00
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Quick start guide Philips Xelsis Super-automatic espresso machine
Important Information Manual Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
Wszystko (5)
Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących ekspresu do kawy Saeco
Czy mogę użyć innego filtra w ekspresie do kawy firmy Philips?
Czyszczenie i konserwacja ekspresu do kawy Philips
Jak korzystać z tabletek do usuwania oleju kawowego Philips?
Smarowanie bloku zaparzającego ekspresu Philips
Pokrywa pojemnika na kawę mieloną
Tacka ociekowa
Uchwyt dozownika mleka
Zbiornik wody
Zbiornik na wodę
Pojemnik na fusy kawowe
Pokrywa tacki ociekowej
Karafka do mleka — kompletny zestaw
Elastyczna rurka do mleka
Pojemnik na mleko
Pokrywka pojemnika na ziarna kawy
Metalowa rurka do mleka
Blok zaparzający
Moduł cappuccinatore
Odkamieniacz do ekspresów do kawy
Tabletki odtłuszczające do bloku zaparzającego
Środek do czyszczenia obiegu mleka
Akcesoria do konserwacjiAntywapienny filtr wody AquaClean
Akcesoria do konserwacji2x Antywapienny filtr wody AquaClean
AquaCleanFiltr antywapienny i filtr wody
Miarka do kawy
Szuflada na pozostałości kawy
Mały filtr wody
W pełni automatyczny ekspres do kawyPrzewód zasilający
Ekspres do espressoSmar firmy Philips do bloku zaparzającego
Szczoteczka do czyszczenia
Pasek testowy do sprawdzania jakości wody
Tacka ociekowa ekspresu do kawy Philips szybko napełnia się wodą
Po zainstalowaniu filtra AquaClean pojawia się sygnał Calc Clean
Temperatura kawy z ekspresu Philips jest zbyt niska
Ekspres do kawy firmy Philips nie włącza się
Ekspres do kawy firmy Philips wyświetla komunikat „Empty coffee grounds container”, kiedy pojemnik jest już pusty
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