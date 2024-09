Przycinanie włosów we wszystkich kierunkach dzięki obrotowym ostrzom 360°

Golarki rotacyjne firmy Philips są stworzone do przycinania włosów naturalnie rosnących w różnych kierunkach, co umożliwiają obrotowe ostrza 360° tnące w każdym kierunku. Ostrza NanoTech Dual Precision wykonują do 165 000 cięć na minutę, tnąc do 25% więcej włosów na jedno pociągnięcie**.