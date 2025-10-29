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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
Bardzo dokładne golenie tuż przy skórze
Ostrza NanoTech Dual Precision
Powłoka ochronna Hydro SkinGlide
System zawieszenia Ultraflex
Do 5 lat gwarancji*****
Nasz opatentowany, wyjątkowy system golenia rotacyjnego Lift & Cut najpierw unosi delikatnie włosy u nasady, a następnie precyzyjnie przycina bardzo blisko skóry (do 0,00 mm), jednocześnie jej nie dotykając. Absolutna precyzja gwarantująca gładką skórę aż do wieczora*.
Golarki rotacyjne firmy Philips są stworzone do przycinania włosów naturalnie rosnących w różnych kierunkach, co umożliwiają obrotowe ostrza 360° tnące w każdym kierunku. Ostrza NanoTech Dual Precision wykonują do 165 000 cięć na minutę, tnąc do 25% więcej włosów na jedno pociągnięcie**.
System zawieszenia Ultraflex oraz w pełni elastyczne głowice całkowicie dostosowują się do wszystkich konturów twarzy, pozwalając usunąć nawet najbardziej oporne owłosienie na szyi. Rezultat? Doskonale gładka skóra i pełen komfort podczas golenia.
4.7
z 5
492
Opinie
92%
poleca ten produkt
Tomasz K
29/10/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Golarka
To już druga moja golarka tego typu.Ma ładniejsze satynowe wykończenie.Najważniejsze,że goli dokładnie.
Wady
Trochę drogo, choć kupiłem przecenioną
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria S9000 Prestige SP9872/15 Golarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria S9000 Prestige SP9872/15 Golarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro
Krzyśf71
12/08/2025
Polska
Jest to już moja trzecia golarka tej marki i zdecydowanie polecam ten model. Bardzo szybkie ładowanie, cicha w użytkowaniu, goli dokładnie na sucho jak i mokro. Jestem z niej bardzo zadowolony. Sztywne etui sprawdza się w podróży. Polecam
Zalety
miła w uchwycie, szybkie ładowanie i długo trzymającą bateria
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria S9000 Prestige SP9872/15 Golarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria S9000 Prestige SP9872/15 Golarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro
Aro P.
13/06/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Golarka S9000 Prestige SP9883/36
Po dwóch latach użytkowania mogę stwierdzić, iż ten model golarki goli świetnie. Działa bez zarzutu. Bateria działa spokojnie z 2-3 tygodnie. Ładuje się dość szybko. Może to mniej istotne, ale także dobrze wygląda. Miałem okazję korzystać z niższych modeli marki no i niestety różnice są istotnie wyczuwalne. Ważne jest też to, iż golę się z użyciem mydła do golenia. Golenie na sucho, czy też wyłącznie przy nawilżaniu wodą nie nadaje się dla mnie. Polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria S9000 Prestige SP9883/36 Golarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria S9000 Prestige SP9883/36 Golarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.
Zgadza się z tym 92% respondentów. Test przeprowadzony przez niezależną agencję z udziałem 95 koreańskich mężczyzn w wieku 18–65 lat.
W porównaniu z golarką Philips z serii 3000, przy 3-dniowym zaroście
w porównaniu z poprzednią wersją
* * Porównując zanieczyszczenie elementu golącego po użyciu wkładu napełnionego płynem i wkładu napełnionego wodą
* * * 2 lata gwarancji + 3 lata przedłużenia po rejestracji na Philips.com w ciągu 90 dni od zakupu.